«Каракол» лыжа базасына баруучу жол кардан тазаланып жатат

Келген коноктордун жана жергиликтүү элдин ыңгайлуулугу үчүн «Каракол» тоо лыжа базасына барчу жол үзгүлтүксүз тазаланууда. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлиги кабарлады.
Министрлик тазалоо иштери менен бирге инерттик материалдарды чачуу иштери да тынымсыз жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Жумуштар «Кыргызавтожол-Түндүк» мамлекеттик ишканасынын № 11 Жол тейлөө мекемесинин кызматкерлери тарабынан аткарылып жатат.
Министрлик 2023-жылы Каракол лыжа базасына баруучу жол Транспорт жана коммуникация министрлигине өткөрүлүп берилгенин, бул кыш мезгилинде үзгүлтүксүз тейлөөгө мүмкүндүк бергенин белгиледи.
Бирок, министрлик аба ырайынын начарлашында, айрыкча дөңсөө жана ылдый түшүүчү капталдарда жол тайгак болуп калышы мүмкүн экенин баса белгиледи. Айдоочуларга ылдамдык чектөөлөрүн сактоо, коопсуз аралыкты сактоо жана мүмкүн болсо, кышкы дөңгөлөктөрдү жана кар чынжырларын колдонуу сунушталат.