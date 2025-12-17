13:25
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Кыргызча

УКМК уюшкан кылмыштуу топторду каржылоого шектүү ишкерди кармады

УКМК уюшкан кылмыштуу топторду каржылоого катышкан адамдарды аныктоону улантууда. Бул аракеттердин алкагында уюшкан кылмыштуу тобун системалуу түрдө каржылаган деп шектелген ишкер кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди.

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы

Маалыматка ылайык, С.К.К. аттуу жаран Ош облусунда өз таасирин арттыруу максатында криминалдык чөйрө менен тыгыз байланышта болгон. Ал маркум Камчы Асанбек (Көлбаев) жана Кадыр Досоновду туруктуу негизде каржылап, аларга ай сайын акча которуп турганы аныкталды.

Алардын колдоосу менен С.К.К. күйүүчү-майлоочу материалдарды Кыргызстанга аткезчилик жол менен алып өтүүнүн туруктуу схемасын түзгөн.

Жүргүзүлгөн тергөө жана оперативдүү иш-чаралардын натыйжасында ишкер кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген.

Учурда тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында УКМК уюшкан кылмыштуу топтордун кылмыштуу ишмердүүлүгүн каржылоо каналдарын аныктоого жана бөгөт коюуга багытталган бир катар ыкчам-издөө иш-чараларын улантууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354930/
Кароо: 111
Басууга
Теги
Балыкчынын четинде курал-жарак сакталган жер табылды
УКМК Ички иштер министрлигинин Күзөт кызматынын башчысын кармады
Камчыбек Ташиев ЦУМдун жанындагы жолго чыккан курулушту алып салууну тапшырды
Кыргызстанда чет элдик чалгындоо кызматынын агенти тыңчылык үчүн соттолду
Тынчтык Субанкулов УКМКнын Жалал-Абад облустук башкармалыгын жетектейт
УКМК Каракол шарындагы «Асем» тиричилик комбинат мамлекеттин менчигине кайтарды
Элизар Сманов УКМКнын төрагасынын орун басары болуп дайындалды
«Автовнештранс» ишканасынын Ысык-Көлдөгү бөлүмү мамлекетке алынды
УКМК Токмоктогу 7,2 га жер тилкесин жана консерва заводун мамлекетке кайтарды
УКМК «Ысык-Ата» санаторийинде коррупциялык схеманы аныктады
Эң көп окулган жаңылыктар
Кара-Сууда үч&nbsp;жаш бала иске ууланып, каза болду Кара-Сууда үч жаш бала иске ууланып, каза болду
Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды Садыр Жапаров Япониянын Кыргызстандагы элчисинин ишеним грамотасын кабыл алды
Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт Бүгүн БУУ биринчи жолу Түрк тилдеринин дүйнөлүк күнүн белгилейт
ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды ИИМ: Массалык башаламандыктарды козуткан деген шектүү кармалды
17-декабрь, шаршемби
13:08
Президент министрлерди «өз адамдарын» дайындоого кысымды токтотууга чакырды Президент министрлерди «өз адамдарын» дайындоого кысымд...
12:26
Пайдалуу кеңеш: Жаңы жылдык дасторконду кантип пайдалуу кылуу керек?
12:18
ЖК депутаты Улукбек Карыбек уулу антты үчүнчү аракетинде гана айта алды
12:06
УКМК уюшкан кылмыштуу топторду каржылоого шектүү ишкерди кармады
11:33
Ооганстандын Кабул шаарында Кыргызстандын соода үйү ачылды