Бишкекте «Кыргызстан-1» конушуна жаңы автобус каттамы ачылды

Бишкекте «Кыргызстан-1» конушу шаардын борбору менен байланыштырган жаңы автобус каттамы ачылды. Бул тууралуу шаар мэриясы билдирди.

159-маршрут аймактын тургундары үчүн ыңгайлуулукту жана жеткиликтүүлүктү жакшыртуу максатында ишке киргизилди. Автобустар бекитилген маршруттук планга ылайык, «Кыргызстан-1» конушунан Эркиндик бульварындагы «Бишкек-2» темир жол бекетине чейин жүрөт.

Муниципалдык администрация жүргүнчүлөрдү коомдук транспортту этият колдонууга жана автобустарды таза кармоого чакырды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/354914/
Кароо: 91
17-декабрь, шаршемби
