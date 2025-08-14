11:36
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Кыргызча

Казакстанга автобустук каттамдарды ачуу сунушталды

Күн мурун Кыргызстан менен Казакстандын транспорт министрлери Абсаттар Сыргабаев менен Нурлан Сауранбаев «Ак-Жол» көзөмөл өткөрүү пунктунда жолугуп, кызматташууну талкуулашты. Бул тууралуу Транспорт министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, Абсаттар Сыргабаев Нурлан Сауранбаевди министр кызматына дайындалышы менен куттуктады.

Жолугушуунун жүрүшүндө Сыргабаев «Кеген» көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу эл аралык маанидеги Каракол — Алматы жана Чолпон-Ата — Алматы автобустук каттамдарын ачууну, кыргыз жүк ташуучулары үчүн уруксат кагаздарынын кошумча көлөмдө алмашуу маселелерин көтөрдү.

Ал эми Казакстандын транспорт министри аталган маселелер боюнча макулдугун билдирди.

Мындан тышкары, казак тарап кыргыз-казак мамлекеттик чек арасында жайгашкан көзөмөл өткөрүү пункттарын модернизациялоо жана өткөрүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу тууралуу маселелерди көтөрүп, бул багытта эки тарап бирдиктүү иш алып барууну макулдашышты.

Тараптар жалпы жол жана транспорт багындагы актуалдуу маселелерди талкуулап, мындан ары дагы эки тараптуу жолугушууларды өткөрүүнү макулдашты. Жолугушуу достук маанайда өттү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/339561/
Кароо: 99
Басууга
Теги
Бишкекте электробуска айланган троллейбустар сыноодон өтүп жатат
Бишкектеги автобустардын жалпысынан 85де кондиционер бар
ЖК депутаттары Кыргызстандагы автобекеттердин абалын талкуулашты
27-майдан тарта Тюмень — Бишкек — ​​Тюмень автобус каттамы ачылат
Бүгүндөн тарта Бишкекте 3 жаңы автобус каттамы ишке кирет
Бүгүндөн тарта № 55, 56 автобус каттамдарынын кыймылы өзгөрөт
Бишкек шаарынын мэриясы автобустардын атайын тилкелерин калыбына келтирет
Бишкек мэриясы автобус айдоочуларына психологду жумушка алды
Өзбекстан Кыргызстанга жаңы эл аралык автобус каттамдарын ачат
Бүгүн Бишкекте № 101 автобус каттамы ишке кирди (жол кыймылынын схемасы)
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын эл&nbsp;артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды Кыргызстандын эл артисти Сатылган Осмонов дүйнө салды
Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат Нарында биринчи муниципалдык мончо жана балдардын оюн-зоок борбору курулуп жатат
УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарында бир катар курулуш иштери менен таанышты
&laquo;Манас&raquo; эл&nbsp;аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү «Манас» эл аралык аэропорту расмий түрдө IATA кодун өзгөрттү
14-август, бейшемби
11:10
Пайдалуу кеңеш: Ден соолукка абдан пайдалуу окрошка аталды Пайдалуу кеңеш: Ден соолукка абдан пайдалуу окрошка ата...
10:42
Ысык-Көлдө VII Кыргыз-Россия экономикалык форуму башталды
10:28
Казакстанга автобустук каттамдарды ачуу сунушталды
10:08
Бишкекте Чоң Чүй каналын реконструкциялоо иштери башталат
09:54
Өлкөдө өндүрүлгөн спирт ичимдиктерден 2 млрд сомдон ашык акциз салыгы чогултулду