Дарегиңизди текшериңиз: Бишкектин чоң аймагында муздак суу болбойт

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы 2025-жылдын 16-декабрында Элебаев көчөсүндө жайгашкан суу түтүгү алынып салынгандыгына байланыштуу убактылуу суу өчүрүлө тургандыгын билдирди.
Маалыматка ылайык, турак жай имараттарына, мектептерге, мектепке чейинки билим берүү мекемелерине, саламаттыкты сактоо мекемелерине жана башка социалдык жана тиричилик объектилерине ичүүчү суу менен камсыздоо саат 9:00дөн 19:00гө чейин токтотулат.
Электр энергиясынын өчүрүлүшүнөн төмөнкү уюмдар жана билим берүү мекемелери жабыркайт:
- Чыгыш РЭС — Жукеев-Пудовкин көчөсү, 42;
- Октябрь акимиаты — Байтик Баатыр көчөсү, 17;
- «Globus» соода борбору — Медеров көчөсү, 44/1;
- «Алтын Ажыдар» рестораны — Элебаев көчөсү, 58;
- «Жасмин» чайканасы — Медеров көчөсү, 135;
- «Юфра» борбору — Медеров көчөсү, 49;
- Жумушчу жаштар мектеби — Элебаев көчөсү, 2/1;
- Хоккей боюнча Олимпиада резервинин жаштар спорт мектеби — Жукеев-Пудовкин көчөсү, 2/1;
- № 1 тергөө абагы — Геологический көчөсү;
- Октябрь аскердик каттоо жана аскерге чакыруу бөлүмү — Кулатов көчөсү, 10;
- Кыргыстан Республикасынын № 7 өрт өчүрүү бөлүмү — № 7 станция, Элебаев көчөсү, 11;
- Балдар ооруканасы — Ибраимов көчөсү, 24;
- «Бишкекжылуулуктармагы» — Жукеев-Пудовкин көчөсү, 2/1;
- Жеке клиника — Элебаев көчөсү;
- «Ак-Бала» бала бакчасы — Элебаев көчөсү, 5а;
- № 5 лицей — Байтик Баатыр көчөсү, 122/2;
- «Юг-2» кичи районунун бир бөлүгү — 126, 128 жана 128/1 турак жай имараттары;
- Курулуш кампалары, дүкөндөр жана «Бишкексырбаза» — Матросов көчөсү.
«Бишкексууканал» ыңгайсыздык жараткандыгы үчүн кечирим сурайт жана ичүүчү сууну алдын ала камдап коюуну суранат.