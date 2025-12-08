15:42
Камчыбек Ташиев ЦУМдун жанындагы жолго чыккан курулушту алып салууну тапшырды

Социалдык тармактарда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Бишкектеги Борбордук универмагдын (ЦУМ) алдындагы курулуш аянтчасына барган жаткан видеосу тарады. Видеодо ал «Эски Бишкек» долбоорунун жетекчиси Нариман Түлеевге кайрылып, «биз сиздин көйгөйүңүздү эмес, шаар тургундарынын көйгөйүн чечишибиз керек» деп айтканы угулат.

Бүгүн, 8-декабрда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровтун тапшырмасынын негизинде Бишкек шаарынын Чүй проспектисинде жүргүзүлүп жаткан курулуш иштеринин абалы менен жеринен таанышты.

Биз сиздин көйгөйүңүздү эмес, шаар тургундарынын көйгөйүн чечишибиз керек

Камчыбек Ташиев

Камчыбек Ташиев жолдун боюндагы курулуштарды жана автобус аялдамаларын тез арада демонтаждоону тапшырды. Ал Курулуш министрлигине, мэрияга жана башка жооптуу мекемелерге жолдун бетин тез арада калыбына келтирип, шаар тургундары үчүн ыңгайлуу жол жүрүү шарттарын камсыз кылууну айтты.

Курулуш компаниясынын жетекчилиги жолду калыбына келтирип, айланасындагы инфраструктураны мүмкүн болушунча тезирээк калыбына келтирерин билдирди.

Бишкектин борборундагы курулуш иштери көптөн бери тургундардын нааразычылыгын жаратып келет. Алар обьект курулуп жаткан жерлерде мурда гүлзарлар жана жөө жүргүнчүлөр үчүн жай болгонун белгилешти.
