УКМК Каракол шарындагы «Асем» тиричилик комбинат мамлекеттин менчигине кайтарды

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) Каракол шаарындагы «Асем» тиричилик комбинат мамлекеттин менчигине кайтарганын билдирди. Мүлк шаардык муниципалитетке өткөрүлүп берилди. Анын аянты 4028 чарчы метрди, ал эми жер тилкеси 0,5 гектарды түзөт.

Атайын кызмат Караколдун борборунда жайгашкан имарат 1993-жылы мыйзамсыз менчиктештирилгенин белгиледи. Мамлекеттик мүлк фонду мүлктү түз сатуу аркылуу, аукционсуз саткан, бул 1991-жылдын 20-декабрындагы «Кыргыз Республикасында мамлекеттен ажыратуунун жана менчиктештирүүнүн жалпы принциптери жөнүндө» мыйзамдын жоболорун бузат.

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы. Каракол шарындагы «Асем» тиричилик комбинат мамлекеттин менчигине кайтарылды
Атайын кызматтарынын маалыматы боюнча, тергөө иштеринин жүрүшүндө ээлери «Асем» коммуналдык комплексин жана ага жакын жайгашкан жерди Каракол мэриясына өткөрүп берүүгө өз ыктыярлары менен макул болушкан.

УКМК мыйзамсыз тартып алынган мүлктөрдү мамлекеттин менчигине кайтаруу аракеттери уланып жатканын баса белгиледи.
