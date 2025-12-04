12:52
Элизар Сманов УКМКнын төрагасынын орун басары болуп дайындалды

Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Элизар Сманов Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары — УКМК Антитеррордук борборунун директору болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди.

Терроризмге каршы борбору — УКМКнын мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын терроризмге каршы аракеттенүү жаатындагы ишин координациялоочу түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

Ачык булактарда Элизар Сманов жөнүндө эч кандай маалымат жок. Ал Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Талас облусундагы кеңсесинде иштегени гана белгилүү.
