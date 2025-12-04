11:19
Кыргызстандык жарандар Венгриянын университеттерине тапшыра алышат

2025-2027-окуу жылдарына Stipendium Hungaricum программасы боюнча Венгрияда окуу үчүн кыргызстандык жарандарды сынактык тандоо жарыяланды. Бул тууралуу Илим, жогорку билим берүү жана инновация министрлиги билдирди.

Жетишилген эки тараптуу келишимдерге ылайык, Венгрия тарап окуу деңгээлине жараша бөлүнгөн 200 квота бөлүп берүүдө:

  • Бакалавриат/бир циклдүү магистратура — 130 орун;
  • Магистр даражасы — 50 орун;
  • Докторантура (PhD/DLA) — 20 орун.

Белгилей кетсек, 2026-жылдын 31-августуна чейин катышууга 18 жашка толгон Кыргыз Республикасынын жарандары укуктуу болот.

Кошумча маалымат MNVOI веб-сайтында жеткиликтүү .
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/353363/
Кароо: 114
