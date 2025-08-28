13:31
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Кыргызча

500дөн ашык кыргызстандык мамлекеттик кызматкер Кытайга окууга жөнөтүлөт

700гө чейин кыргызстандык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер Кытайда окуудан өтүшөт. Бул тууралуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, буга чейин түзүлгөн меморандумдун алкагында Кыргызстандын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерин Кытайда окутуу ийгиликтүү уланууда.

«2024-жылы кыска мөөнөттүү программалар боюнча 500 адам окууну аяктаган. Алгач 50 гана орун бөлүнгөн, бирок сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында алардын саны 500гө чейин көбөйтүлгөн», — деп белгилейт мекемеден.

2025-жылдын аягына чейин 500дөн 700гө чейин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окууга жөнөтүү пландалууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341294/
Кароо: 114
Басууга
Теги
Бишкектин бардык мектептери саат 7.30дагы окуу эрежесине өткөрүлбөйт
Чүйдө дагы төрт мектеп онлайн окууга өттү
Covid-19: 4 мектеп, 3 бала бакча онлайн окууга өттү
Кыргызстанда аралык окутуу уюмуна атайын портал иштеп чыгышты
Латвияда билим алуу үчүн арыздарды кабыл алуу 1-апрелде аяктайт
Эң көп окулган жаңылыктар
Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди? Равшанбек Сабиров эмгек министри кызматынан бошотулду. Ордуна ким келди?
Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгы: Негизги майрамдык иш-чаралар Жалал-Абадда өтөт Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы: Негизги майрамдык иш-чаралар Жалал-Абадда өтөт
Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду Ысык-Көлдө биринчи жолу шамал генератору орнотулду
Султан Раевдин &laquo;Жанжаза&raquo; романы АКШда англис тилинде жарык көрдү Султан Раевдин «Жанжаза» романы АКШда англис тилинде жарык көрдү
28-август, бейшемби
13:00
Бир убакта эки кыргыз комедиясы көрсөтүүгө чыгууда Бир убакта эки кыргыз комедиясы көрсөтүүгө чыгууда
12:30
500дөн ашык кыргызстандык мамлекеттик кызматкер Кытайга окууга жөнөтүлөт
12:09
Өлкөдө акыркы суткада 45 өрт кырсыгы катталды
11:14
Пайдалуу кеңеш: Аз айлык менен кантип эс алуу керек?
11:02
ӨКМ каналга түшүп кеткен баланы куткаруучуларды сыйлады