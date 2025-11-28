17:37
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Кыргызча

УКМК Токмоктогу 7,2 га жер тилкесин жана консерва заводун мамлекетке кайтарды

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Токмоктогу консерва заводунун мыйзамсыз менчиктештирилгенин аныктап, аны мамлекетке кайтарып берди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, «Токмок консерва заводу» 1993-жылы Мамлекеттик мүлк фондунун токтому менен «Ак-Тилек» акционердик коому болуп кайра түзүлгөн. Ушул эле токтом менен «Ак-Тилек» акционердик коомунун акциялары эмгек жамаатына 8, коомдун жетекчиси Т.А.га 2,5 жана Мамлекеттик мүлк фондуна 89,5 пайыз болуп бөлүнгөн. Кийин «Ак-Тилек» акционердик коому «Консерва завод» акционердик коому болуп аталып калган.

Шектүү акцияларды өткөрүп берүү схемасы:

  • 1998-жылдын февраль айында «Консерва заводу» ААКсынын акцияларынын 100 пайызы Кыргызстандын жараны Э.Ж.А.га өткөрүлүп берилген.
  • Кийинчерээк ал аларды документтештирилбеген сатып алуу-сатуу келишими боюнча «Аквамарин» ЖЧКсына 350 000 сомго саткан.
  • 2007-жылдын 23-майында «Консерва заводу» ААКсы сатып алуу-сатуу келишимисиз же зарыл документтерсиз Кытайдын жараны Д.Т.га өткөрүлүп берилген.
  • Учурда «Консерва заводу» ААКсынын акциялары Кыргыз Республикасынын жана Кытайдын үч жаранынын ортосунда бөлүштүрүлгөн.

Белгилей кетсек, аталган «Консерва завод» тууралуу тиешелүү органдарда жеке тараптарга өтүп кеткендиги тууралуу так маалыматтар жоктугу аныкталды.

Жогоруда көрсөтүлгөндөрдүн негизинде УКМК тарабынан жүргүзүлгөн иш-аракеттердин жүрүшүндө заводдун имараттары, кампалары жана 7,238 га жер тилкеси мамлекеттин карамагына кайтарылды.

Ал эми Кытай жараны Д.Ц. тарабынан баасы 10 млн сомду түзгөн мүлк ыктыярдуу жана акысыз негизде мамлекттик мүлк фондуна өткөрүлүп берилди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352687/
Кароо: 63
Басууга
Теги
УКМК «Ысык-Ата» санаторийинде коррупциялык схеманы аныктады
УКМК Кеминде алтын кенинин директору болгон кытай жаранын кармады
«Дженго» тобун каржылаган: Ноокатта айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы кармалды
Антисанитардык шарттар, мыйзамсыз ишчилер: Kav&Kev компаниянын башчысы кармалды
УКМК эт азыктарын саткан ишкерлерге бааны көтөрбөөгө чакырды
Баткен облусунда экстремисттик «Хизб-ут-Тахрир» уюмунун мүчөлөрү кармалды
Жалал-Абад облусунда опузалап акча талап кылган УКТнын мүчөлөрү кармалды
Түркиядан «Додик» каймана аттуу УКТ мүчөсү Кыргызстанга алынып келди
Ысык-Ата районундагы 80 гектар жер мамлекеттин балансына кайтарылды
УКМК: Курулуш министрлигинде жана ӨКМда коррупциялык схема аныкталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Орусияда 11&nbsp;миң кыргызстандык студент билим алууда Орусияда 11 миң кыргызстандык студент билим алууда
Шайлоо&nbsp;&mdash; 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады Шайлоо — 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады
Мамлекеттик ипотекалык имараттар: &laquo;Мурас &raquo; комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт Мамлекеттик ипотекалык имараттар: «Мурас » комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт
Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет
28-ноябрь, жума
17:04
УКМК Токмоктогу 7,2 га жер тилкесин жана консерва заводун мамлекетке кайтарды УКМК Токмоктогу 7,2 га жер тилкесин жана консерва завод...
15:22
Бишкектиги башкы балаты даяр: Аны кооздоп, жасалгалоо иштери 1-декабрда башталат
14:48
АКШ үчүнчү дүйнө өлкөлөрүнөн келген бардык миграцияны токтотот
13:49
КРВИ сезону күчөдү: Бишкекте онго жакын бала бакча карантинге жабылды
13:25
Гонконгдогу көп батирлүү үйдөгү өрттөн каза болгондордун саны 94кө жетти