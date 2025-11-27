13:37
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.11
Кыргызча

Бишкекте ЖККУнун жыйыны башталды

Бишкек шаарында Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Жамааттык коопсуздук кеңешинин тар курамдагы жыйыны башталды.

Жыйынга Кыргызстан президенти Садыр Жапаров, Беларусь президенти Александр Лукашенко, Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев, Россия президенти Владимир Путин жана Тажикстан президенти Эмомали Рахмон катышууда.

Президенттин басма сөз кызматы
Фото Президенттин басма сөз кызматы. Бишкекте ЖККУнун жыйыны башталды

Жыйынтыгында жамааттык коргонуу механизмдерин мындан аркы чыңдоого, мүчө-мамлекеттердин коопсуздук маселелериндеги өз ара аракеттенүүлөрүн өркүндөтүүгө жана аскердик-саясий чөйрөдөгү кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган ондон ашык чечимдерге кол коюу күтүлүүдө.

2026-жылдын 1-январынан тартып, уюмдун төрагалыгы Россия Федерациясына өтөт. Андан тышкары, мүчө өлкөлөр 2026—2029-жылдар аралыгындагы жаңы ЖККУнун башкы катчысынын талапкерлигин карашат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352472/
Кароо: 85
Басууга
Теги
Бүгүн Бишкекте ЖККУнун саммити башталат
ЖККУнун лидерлери Бишкек саммитинде 10дон ашык документке кол коюшат
ЖККУнун Бишкектеги саммити. Жарандарга «Манас» аэропортуна эрте баруу сунушталды
ЖККУнун башкы катчысы алмашат: Бул кызматты Кыргызстандын өкүлү ээлейт
ЖККУ саммити: Бишкекте мектептер онлайн режимине өтүп, эки базар жабылат
Бишкекте жана Чүй облусунда жол кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет
Бишкектеги ЖККУнун жыйыны учурунда милиция күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөйт
ЖККУнун саммити 27-ноябрда Бишкекте өтөт
Владимир Путин ЖККУ саммитине катышуу үчүн Кыргызстанга келет
Бишкекте ЖККУнун саммити ноябрь айында өтөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Орусияда 11&nbsp;миң кыргызстандык студент билим алууда Орусияда 11 миң кыргызстандык студент билим алууда
Мамлекеттик ипотекалык имараттар: &laquo;Мурас &raquo; комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт Мамлекеттик ипотекалык имараттар: «Мурас » комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт
Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет
Шайлоо&nbsp;&mdash; 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады Шайлоо — 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады
27-ноябрь, бейшемби
13:21
Пайдалуу кеңеш: Сарымсактын суук тийүүгө тийгизген таасири айтылды Пайдалуу кеңеш: Сарымсактын суук тийүүгө тийгизген таас...
12:52
Бишкекте ЖККУнун жыйыны башталды
11:46
Кыргызстанда бир суткада 53 өрт кырсыгы катталды
11:15
Данияр Амангелдиев: Күйүүчү май боюнча көйгөй жок, Россия менен келишим түзүлдү
10:35
Криштиану Роналду Мадрид шаарында жаңы клуб ачты