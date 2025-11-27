08:53
Кыргызча

Бүгүн Бишкекте ЖККУнун саммити башталат

Бүгүн, 27-ноябрда Бишкекте Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун (ЖККУ) кезектеги жыйыны Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында өтөт.

Жыйынга уюмга мүчө-мамлекеттердин башчылары — Беларусь президенти Александр Лукашенко, Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев, Россия президенти Владимир Путин жана Тажикстан президенти Эмомали Рахмон катышат.

Жыйындын жыйынтыгы боюнча жамааттык коргонуу механизмдерин мындан аркы чыңдоого, мүчө-мамлекеттердин коопсуздук маселелериндеги өз ара аракеттенүүлөрүн өркүндөтүүгө жана аскердик-саясий чөйрөдөгү кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган ондон ашык чечимдерге кол коюу пландаштырылууда.

2026-жылы ЖККУдагы төрагалык Кыргызстандан Россияга өтөт, бул уюмдун алкагындагы биргелешкен демилгелердин үзгүлтүксүздүгүн жана мындан аркы өнүгүшүн камсыз кылат
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352411/
