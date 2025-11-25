16:29
Кыргызча

УКМК «Ысык-Ата» санаторийинде коррупциялык схеманы аныктады

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) Ысык-Ата санаторийиндеги каражаттарды уурдоого байланыштуу тынымсыз коррупциялык схеманы ачыктады. Бул тууралуу агенттиктин басма сөз борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, санаторий кызматкерлери кардарлардын төлөм тартиби тууралуу маалыматы жоктугунан пайдаланып, акча каражаттарын накталай алышкан. Ошол эле учурда, төлөм терминалдары аркылуу жөнгө салынган төлөмдөр жүргүзүлгөн эмес жана бейтаптар жөнүндө маалыматтар эсепке алуу журналдарына киргизилген эмес.

Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, анын алкагында «Ысык-Ата» санаторийинин кызматкерлери С.Э.С., Э.А.А., А.Г.О. жана А.у.О. күнөөсүн мойнуна алышты. Алар мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтурууга милдеттеништи.
