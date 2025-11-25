13:19
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.11
Кыргызча

УКМК Кеминде алтын кенинин директору болгон кытай жаранын кармады

Чүй облусунун Кемин районундагы «Долпран» алтын кенинин башкы директору кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, компаниянын башкы директору, Кытай жараны Т.Д. тарабынан «Кемин Ресурс Групп» ЖЧКсынын ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө көптөгөн мыйзам бузуулар аныкталды.

Кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында Кемин районунда жайгашкан Долпран алтын кенинде геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүдө экологиялык зыян келтирилген-келтирилбегенин аныктоо үчүн Жаратылыш ресурстары министрлигинин жана Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Токой кызматынын кызматкерлеринин арасынан текшерүү комиссиясы түзүлгөн.

Жыйынтыгында, Долпран кенин жеринде текшерүү учурунда экологиялык мыйзам бузуулар аныкталган:

  • техникалык долбоор аткарылган эмес, жер бузулган,
  • лицензиялык келишимдин шарттары аткарылган эмес,
  • резервдер комиссиясына жалган маалыматтар берилген,
  • «Жер казынасы жөнүндө» мыйзамдын талаптары бузулган,
  • «Кооптуу өнөр жай объектилеринин өнөр жай коопсуздугу жөнүндө» мыйзамдын жана «Ачык карьердик казып алуунун өндүрүш процесстеринин коопсуздугу эрежелеринин» бузулуусу да аныкталган.

Мындан тышкары, экологиялык экспертизанын корутундусуна ылайык, Долпран кенинин ишмердүүлүгүндө өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген.

Тергөө жана оперативдүү иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча, 20-ноябрда Т.Д. аттуу алтын казуучу компаниясынын башкы директору кармалып, Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун чечими менен УКМКнын тергөө абагына киргизилген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352159/
Кароо: 80
Басууга
Теги
«Дженго» тобун каржылаган: Ноокатта айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы кармалды
Антисанитардык шарттар, мыйзамсыз ишчилер: Kav&Kev компаниянын башчысы кармалды
УКМК эт азыктарын саткан ишкерлерге бааны көтөрбөөгө чакырды
Баткен облусунда экстремисттик «Хизб-ут-Тахрир» уюмунун мүчөлөрү кармалды
Жалал-Абад облусунда опузалап акча талап кылган УКТнын мүчөлөрү кармалды
Түркиядан «Додик» каймана аттуу УКТ мүчөсү Кыргызстанга алынып келди
Ысык-Ата районундагы 80 гектар жер мамлекеттин балансына кайтарылды
УКМК: Курулуш министрлигинде жана ӨКМда коррупциялык схема аныкталды
Таласта Соода-өнөр жай палатасынын өкүлү жана мурдагы кызмат адамдары кармалды
Ошто опузалап пара талап кылган жактоочу кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
ЭВФ: Кыргызстан ИДПнын өсүшү боюнча дүйнөлүк лидерлердин катарында турат ЭВФ: Кыргызстан ИДПнын өсүшү боюнча дүйнөлүк лидерлердин катарында турат
Бишкекте аз&nbsp;камсыз үй-бүлөлөргө көмүр алууга 8&nbsp;млн сомдон ашык каражат бөлүндү Бишкекте аз камсыз үй-бүлөлөргө көмүр алууга 8 млн сомдон ашык каражат бөлүндү
&laquo;Дженго&raquo; тобун каржылаган: Ноокатта айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы кармалды «Дженго» тобун каржылаган: Ноокатта айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы кармалды
Бакытбек Сүйүнбаев Талас облусунун Манас районунун акими болуп дайындалды Бакытбек Сүйүнбаев Талас облусунун Манас районунун акими болуп дайындалды
25-ноябрь, шейшемби
13:13
Кыргызстандагы азык-түлүк жарманкелери 2026-жылдын июнь айына чейин уланат Кыргызстандагы азык-түлүк жарманкелери 2026-жылдын июнь...
13:05
Гүлжигит Алиев: «Бишкекте КРВИ менен ооругандардын саны көбөйүүдө»
12:37
УКМК Кеминде алтын кенинин директору болгон кытай жаранын кармады
12:24
Владимир Путиндин Бишкек сапары. Делегациянын курамында кимдер бар? Тизме
12:12
«Нарын» аэропортуна баруучу жол асфальтталды