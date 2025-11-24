Бүгүн Бишкектин чыгыш районунда эки күн боюу газ өчүрүлөт

24-ноябрдан 26-ноябрга чейин борбор калаада Лермонтов көчөсү, БЧК, Биринчи май көчөсү жана Бакай-Ата турак жай комплекси менен чектешкен аймакта жаратылыш газын берүү убактылуу токтотулат.
«Бишкекгаз» кызматынын билдирүүсүнө караганда, кызматтын үзгүлтүккө учурашы жер астындагы орто басымдагы газ түтүгүндөгү иштерге байланыштуу болууда.
«Бишкекгаз» кызматы ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана кардарлардан жаратылыш газы өчүрүлгөн учурда альтернативдүү энергия булактарына өтүүнү суранат. Ишенимдүү жана коопсуз газ менен камсыздоо боюнча иштер жүрүп жатат. Жаратылыш газын коопсуз жана ыңгайлуу пайдаланууну камсыз кылуу үчүн колубуздан келгендин баарын жасап жатабыз.