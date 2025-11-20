13:38
Кыргызча

АӨБ президенти жашыл энергетика жана транспорт жаатындагы долбоорлорду колдоду

Президенттин басма сөз кызматы
Фото Президенттин басма сөз кызматы. Масато Канда жана Садыр Жапаров

Президент Садыр Жапаров Азия өнүктүрүү банкынын (АӨБ) президенти Масато Канда менен жолугушту. Тараптар көп жылдык кызматташтыкты жана экономиканын негизги тармактарындагы маанилүү долбоорлорду ишке ашырууну талкуулашты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди.

Мамлекет башчысы сөзүнүн башында Кыргызстан менен АӨБ ортосундагы көп жылдык кызматташтыкты, ошондой эле экономиканын негизги секторлорунда маанилүү долбоорлордун ишке ашырылышын белгиледи.

Садыр Жапаров Кыргызстандын социалдык-экономикалык өнүгүүсүндө сакталып турган оң динамика тууралуу айтып, өлкөдө ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатканын белгиледи.

Бул контекстте президент өлкөгө «региондук хаб» макамын алууга мүмкүндүк берүүчү транспорт жаатындагы долбоорлорго көңүл бурду. Ал ошондой эле энергетика жана агрардык секторлорду кызматташуунун артыкчылыктуу багыттары катары атады.

Президенттин басма сөз кызматы
Фото Президенттин басма сөз кызматы. Масато Канда

Өз кезегинде Масато Канда Азия өнүктүрүү банкы жашыл энергетика, айыл чарба, туризм жана транспорттук инфраструктура тармактарындагы долбоорлорду колдоого даяр экенин ырастады.

Азия өнүктүрүү банкынын президенти Масато Канда ошондой эле бул долбоорлордун ийгиликтүү ишке ашырылышы жана Кыргызстан менен жемиштүү кызматташуу өлкөнүн жарандарынын жашоо деңгээлин жогорулатууга өбөлгө болоруна ишенимин билдирди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351647/
