Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстан менен кызматташууну кеңейтет

Азия өнүктүрүү банкы инфраструктура, айыл чарба жана өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө артыкчылык берүү менен Кыргызстан менен кызматташууну кеңейтүүгө ниеттенүүдө. Бул тууралуу АӨБнын аймактык кеңсесинин башчысы Чжэн Ву журналисттерге билдирди.
Анын айтымында, Кыргыз Республикасы акыркы 30 жылда 3 миллиард доллардан ашык каражат алып, долбоордун портфели өсүүнү улантууда.
Ал белгилегендей, энергетика, жашыл экономика, жеке секторду өнүктүрүү негизги багыттар болот.
«1994-жылдан бери АӨБ Кыргызстандын өнүктүрүү боюнча негизги өнөктөшү болуп саналат. АӨБ инфраструктура жана башка секторлор үчүн 3 миллиард доллардан ашык каражатты каржылады жана өздөштүрдү. Биздин кызматташтык мындан ары да уланат», — деди Чжэн Ву.
АӨБ климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо, аймактык кызматташтык жана жеке секторду өнүктүрүү боюнча өкмөт жана коомчулук менен кызматташууну улантуу ниетинде. Банк бүт өлкө боюнча долбоорлорду колдойт.
Чжэн Ву ошондой эле өлкөнүн экономикалык өсүшүн белгиледи. «Акыркы үч-төрт жылда биз Кыргызстандын ИДПсы эки эсеге өскөнүн көрдүк. Бул экономикалык өсүштүн негизги көрсөткүчү. Дүйнөлүк банк жана АӨБ сыяктуу өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр адатта ИДП көбөйгөндөн кийин грант берүүнү токтотушат. Биз, мисалы, айыл тургундарынын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган долбоорлорго жеңилдетилген насыяларды берүү үчүн ресурстарды мобилизациялоону улантуудабыз», — деп белгиледи ал.