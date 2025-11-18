13:41
Антисанитардык шарттар, мыйзамсыз ишчилер: Kav&Kev компаниянын башчысы кармалды

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет азык-түлүк коопсуздугу жаатында олуттуу мыйзам бузуулар аныкталганын билдирди.

Мекеменин маалыматы боюнча, кылмыш иши боюнча тергөө Kav&Kev компаниясынын директору, жаран К.А.В., чет элдик жарандарды уруксатсыз, медициналык документтерсиз же иммиграциялык документтерсиз жалдаганын аныктады.

Чет өлкөлүк ишчилер антисанитардык шарттарда өлкөнүн калкы үчүн тамак-аш азыктарын даярдоо менен алектенишкен. Мындан тышкары, жарактуу мөөнөткө ылайык келбеген мөөнөттөрдү продукцияларга чаптоо фактылары аныкталган.

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы.

2025-жылдын 17-ноябрында мыйзамсыз миграцияны уюштуруу, документтерди жасалмалоо, керектөөчүлөр үчүн коркунуч түзүү боюнча кылмышка шектелип УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.

Учурда тиешелүү иш-чаралар уланууда
