10:37
USD 87.45
EUR 101.48
RUB 1.08
Кыргызча

УКМК эт азыктарын саткан ишкерлерге бааны көтөрбөөгө чакырды

Азык-түлүк коопсуздугун жана эт азыктарына мамлекеттик бааларды жөнгө салууну камсыз кылуу максатында, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ири эт сатуучуларынын өкүлдөрүнүн, анын ичинде Бишкек шаардык мэриясынын, Монополияга каршы кызматтын жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда жер-жерлерде жолугушууларды өткөрдү.

Атайын кызматтын маалымат борбору билдиргендей, рейд азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана эт азыктарынын бааларын мамлекеттик жөнгө салууга киргизилген талаптарды сактоо максатында жүргүзүлүүдө.

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы. Рейд жүргүзүлдү

"Эт азыктарынын бааларын жасалма түрдө көтөрүүгө жол бербөө зарылдыгы жөнүндө маалымат берилди. Ошондой эле мыйзамсыз иш-аракеттерге баргандар мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке тартылары өзгөчө баса белгиленди. Баалардын жасалма кымбатташына жол бербөөгө багытталган тиешелүү иш-чаралар уланууда. Эттин баасын аныктоо саясатына карата мыйзамга туура келбеген атайылап саботаж жасагандар кылмыш жообуна тартылат",- деп билдирди УКМК.

Айта кетсек, 2025-жылдын 11-августтан тартып азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында, министрлер кабинети эттин баасын мамлекеттик жөнгө салуу тартибин киргизген. Ага ылайык эттин 1 килограммы үчүн болгон баа 690 сомдон ашпашы керек.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/351292/
Кароо: 37
Басууга
Теги
Баткен облусунда экстремисттик «Хизб-ут-Тахрир» уюмунун мүчөлөрү кармалды
Жалал-Абад облусунда опузалап акча талап кылган УКТнын мүчөлөрү кармалды
Түркиядан «Додик» каймана аттуу УКТ мүчөсү Кыргызстанга алынып келди
Ысык-Ата районундагы 80 гектар жер мамлекеттин балансына кайтарылды
УКМК: Курулуш министрлигинде жана ӨКМда коррупциялык схема аныкталды
Таласта Соода-өнөр жай палатасынын өкүлү жана мурдагы кызмат адамдары кармалды
Ошто опузалап пара талап кылган жактоочу кармалды
«Кыргызмунайзаттын» Беловодск мунай базасы мамлекетке кайтарылды
Жазадан качууга жардам берген. УКМК психолог жана милиция кызматкерин кармады
УКМК Ошто лицензиясы жок, мыйзамсыз акча алмаштыруу жайларын жапты
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаров Өзбекстанга иш&nbsp;сапары менен барат Садыр Жапаров Өзбекстанга иш сапары менен барат
&laquo;Ак-Суу&raquo; коругунда ак&nbsp;илбирс, тоо теке, аркарлар сүрөт капканга тартылып калган «Ак-Суу» коругунда ак илбирс, тоо теке, аркарлар сүрөт капканга тартылып калган
Бишкектин түштүк кичи райондорунда ичүүчү суу берүү токтотулду. Себеби Бишкектин түштүк кичи райондорунда ичүүчү суу берүү токтотулду. Себеби
Пайдалуу кеңеш: Компьютерде зыянсыз канча саат отурса болот? Пайдалуу кеңеш: Компьютерде зыянсыз канча саат отурса болот?
18-ноябрь, шейшемби
10:27
УКМК эт азыктарын саткан ишкерлерге бааны көтөрбөөгө чакырды УКМК эт азыктарын саткан ишкерлерге бааны көтөрбөөгө ча...
10:10
Валентина Шевченко спорттук карьерасындагы пландары менен бөлүштү
09:44
Бүгүнкү доллардын курсу
09:33
Сауд Арабиясында автобус өрттөнүп, кырк эки зыяратчы каза болду
09:22
Кыргызстан мобилдик интернеттин орточо ылдамдыгы боюнча 76-орунда турат
17-ноябрь, дүйшөмбү
17:44
18-ноябрга карата аба ырайы
16:14
Өмүрбек Бабанов «Азия» футбол клубун негиздеди