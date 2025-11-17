16:11
Бишкектин айрым жерлеринде суу берилбейт

Көк-Жар суу алуучу жайында жүргүзүлө турган оңдоо иштерине байланыштуу 2025-жылдын 20-ноябрында саат 09:00дөн 19:00гө чейин турак жайларга, мектептерге, мектепке чейинки билим берүү мекемелерине, саламаттыкты сактоо мекемелерине жана башка социалдык жана өндүрүштүк объектилерге ичүүчү суу берүү убактылуу токтотулат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди.

Жабылуу аймагы төмөнкү көчөлөр менен чектелген:

7-Апрель — Улан-2 кичи району — Аламүдүн суусу — Скрябин көчөсү — Юнусалиев көчөсү — М. Горький көчөсү — 7-Апрель көчөсү.

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы

«Бишкексууканал» жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана шаар тургундарын жана уюмдарды керектүү көлөмдө ичүүчү сууну алдын ала камдап алууга чакырат.
