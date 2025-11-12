13:45
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Кыргызча

Түркиядан «Додик» каймана аттуу УКТ мүчөсү Кыргызстанга алынып келди

Кыргыстандын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин (УКМК) кызматкерлери уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү, башкача айтканда, Додик Кылыч Досоновду Түркияда кармап, өз өлкөсүнө алып келишти. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, К.Досонов мурда каракчылык үчүн соттолгон, 1984-жылы Жалал-Абад шаарында туулган, «Додик» каймана аты бар «М.Д.М.» аттуу КР жараны эл аралык издөөгө жарыяланган.

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы. Түркиядан «Додик» каймана аттуу УКТ мүчөсү Кыргызстанга алынып келди

Тергөө иштеринин жүрүшүндө «М.Д.М.» жарандардын жер тилкелерин алдамчылык жол менен ээлеп алып, үчүнчү жактарга сатып жибергени аныкталган.

Мындан тышкары «М.Д.М.» уюшкан кылмыштуу топтун ишин каржылоо үчүн Манас шаарынын курулуш компанияларынын биринен батир алганы аныкталган.

УКМК кармалган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүнүн мыйзамсыз аракеттеринен жабыркаган тараптарды: WhatsApp — 0995 012210 ишеним номуру аркылуу кабарлоого чакырат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350621/
Кароо: 59
Басууга
Теги
Жалал-Абад облусунда опузалап акча талап кылган УКТнын мүчөлөрү кармалды
Ысык-Ата районундагы 80 гектар жер мамлекеттин балансына кайтарылды
УКМК: Курулуш министрлигинде жана ӨКМда коррупциялык схема аныкталды
Таласта Соода-өнөр жай палатасынын өкүлү жана мурдагы кызмат адамдары кармалды
Ошто опузалап пара талап кылган жактоочу кармалды
«Кыргызмунайзаттын» Беловодск мунай базасы мамлекетке кайтарылды
Жазадан качууга жардам берген. УКМК психолог жана милиция кызматкерин кармады
УКМК Ошто лицензиясы жок, мыйзамсыз акча алмаштыруу жайларын жапты
УКМК Чүй облусундагы 226 гектар жерди мамлекетке кайтарды
Өзбекстандан аткезчилик жол менен кирген 7 тонна күрүч аныкталды
Эң көп окулган жаңылыктар
Asman Airlines Алматы&nbsp;&mdash; Каракол аба каттамдарын ачат Asman Airlines Алматы — Каракол аба каттамдарын ачат
Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды Бүгүн Бишкектин Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү убактылуу жабылды
Кыргызстандын 6500дөн ашык окумуштуусу бар Кыргызстандын 6500дөн ашык окумуштуусу бар
Шайлоо &minus;2025: БШК шайлоочулардын контролдук тизмесин жарыялады Шайлоо −2025: БШК шайлоочулардын контролдук тизмесин жарыялады
12-ноябрь, шаршемби
13:32
Жалал-Абад облусунда опузалап акча талап кылган УКТнын мүчөлөрү кармалды Жалал-Абад облусунда опузалап акча талап кылган УКТнын...
13:20
Түркиядан «Додик» каймана аттуу УКТ мүчөсү Кыргызстанга алынып келди
13:05
Акыркы 10 айдын ичинде Кыргызстандын 50 495 жаранына пенсия бөлүндү
12:53
Министрлер кабинетинин төрагасы Казакстанга иш сапары менен барат
12:37
Чет өлкөдө иштеп, бирок акчаны үнөмдөө кыйынбы? Мигранттар кетирген башкы 5 ката