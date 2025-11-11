18:57
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Кыргызча

Кыргызстанда КРВИ өсүшүнө байланыштуу алдын алуу чараларын күчөтүлдү

Саламаттыкты сактоо министрлиги курч респиратордук вирустук инфекциялардын сезондук өсүшүнө байланыштуу алдын алуу чараларын күчөтүүдө.

Мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин ыкчам маалыматына ылайык, 2025-жылдын 45-жумасында (3—9-ноябрь) өлкө боюнча 6787 учур КРВИ катталды. Бул мурунку жумага салыштырганда 3,3 пайызга жогору.

Эң жогорку көрсөткүч Бишкек, Ош шаарларында, ошондой эле Нарын, Ысык-Көл жана Чүй областтарында байкалууда. Ооруган адамдардын 63,7 пайызын 14 жашка чейинки балдар түзөт.

 Сезондук инфекциялардын алдын алуу максатында Саламаттык сактоо министрлиги сасык тумоого каршы эмдөө кампаниясын аяктап жатат. Тобокел тобундагы жарандар үчүн «Гриппол Плюс» вакцинасынан 63 734 доза сатып алынып, эмдөө 90,5 пайызга аткарылды.

Мындан тышкары, бир катар жеке медициналык борборлордо («Цадмир», «Малыш», «Кроха», «Интермедикал», «Эдельвейс», «KG», «Комфорт Медик», «Поликлиника № 312», «Чипенко») акы төлөө негизинде эмдөөдөн өтүүгө болот. Баасы 400–1000 сомго чейин.

Сасык тумоону аныктоо үчүн өлкөнүн лабораторияларына кошумча 10 000 тест-система жеткирилди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/350512/
Кароо: 102
Басууга
Теги
Жүрөк оорулары жана рак Кыргызстанда өлүмдүн негизги себептери бойдон калууда
Кыргызстанда ичеги-карын оорулары көбөйдү
Кыргызстанда курч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекциялар көбөйө баштады
COVID-19. Ооругандардын 99 пайызы вакцина албагандар
COVID-19. Рентген жана КТ жасоонун кереги барбы?
COVID-19. Ооруган адамдын организминдеги антизаттар беш айга чейин сакталат
COVID-19. Бишкекте бир суткада 40 жаңы учур катталды
Сезондук илдеттерден айыккан адамдарда COVID-19га иммунитет жаралышы ыктымал
Коронавирус инфекциясы көп катталганы премьер-министрди тынчсыздандырды
COVID-19. Англиянын илимпоздору кышында өлүмдүн саны көбөйөрүн айтууда
Эң көп окулган жаңылыктар
Эртең Акжол Махмудов Москвадагы эл&nbsp;аралык турнирде килемге чыгат Эртең Акжол Махмудов Москвадагы эл аралык турнирде килемге чыгат
БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына 34&nbsp;талапкерди каттоодон баш тартты БШК Жогорку Кеңештин депутаттыгына 34 талапкерди каттоодон баш тартты
Вашингтондо Садыр Жапаров менен Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрү өттү Вашингтондо Садыр Жапаров менен Дональд Трамптын сүйлөшүүлөрү өттү
Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер балта менен кол салууга шектелип кармалды Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер балта менен кол салууга шектелип кармалды
11-ноябрь, шейшемби
17:49
12-ноябрга карата аба ырайы 12-ноябрга карата аба ырайы
17:32
Кыргызстанда КРВИ өсүшүнө байланыштуу алдын алуу чараларын күчөтүлдү
17:21
Кыргызстанда эт бааларын мамлекеттик жөнгө салуу 31-декабрга чейин узартылды
17:05
Өзгөн районунда 275 окуучуга ылайыкташтырылган заманбап мектеп ачылды
15:32
«Манас Кубогу- 2025» эл аралык турнири өтөт