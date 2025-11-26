17:20
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Кыргызча

Кыргызстанда ВИЧтин дээрлик 15 миң учуру катталган

2025-жылдын 1-октябрына карата Кыргызстанда ВИЧ инфекциясынын 15 183 учуру катталган. Бул тууралуу Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, 60 пайыздан ашыгы 20-39 жаштагы адамдар, башкача айтканда, жаш, социалдык жактан активдүү жарандар. Көпчүлүк учурлар Бишкекте жана Чүй облусунда аныкталат. Жугушунун негизги жолу — жыныстык жол менен жугуучу оорулар, бул сексуалдык ден соолук, коопсуз жүрүм-турум жана келечек үчүн жоопкерчилик жөнүндө ачык жана чынчыл сүйлөшүүлөрдүн маанилүүлүгүн баса белгилейт.

Өлкөдө ВИЧти кеч аныктоо катталууда, бул дарылоого жана ден соолукту сактоого кеткен баалуу убакыттын жоголушун билдирет. Бирок бүгүнкү күндө ВИЧке тестирлөө ар бир адам үчүн жеткиликтүү: айрым адамдар үчүн тез, купуя жана акысыз болуп саналат.

«ВИЧ статусуңузду билүү — алдын алуу жана дарылоонун биринчи кадамы. Биз баарын текшерүүдөн өтүп, медициналык жардам жана колдоо үчүн жеткиликтүү ресурстарды пайдаланууга чакырабыз», — деди Республикалык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатит жана ВИЧти көзөмөлдөө борборунун директору Үмүткан Чокморова.

ВИЧ менен ооруган адамдарга эрте дарылоо узак жана толук кандуу жашоого, үй-бүлө курууга, дени сак балдарды төрөп берүүгө жана пландарды түзүүгө мүмкүндүк берет.

Натыйжалуу дарылоо жана вирустук жүктөмдүн төмөндөшү (аныкталбай турган) менен ВИЧ жыныстык жол менен жукпайт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352361/
Кароо: 85
Басууга
Теги
Кыргызстанда КРВИ өсүшүнө байланыштуу алдын алуу чараларын күчөтүлдү
Жүрөк оорулары жана рак Кыргызстанда өлүмдүн негизги себептери бойдон калууда
Кыргызстанда ичеги-карын оорулары көбөйдү
Кыргызстанда курч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекциялар көбөйө баштады
COVID-19. Ооругандардын 99 пайызы вакцина албагандар
COVID-19. Рентген жана КТ жасоонун кереги барбы?
COVID-19. Ооруган адамдын организминдеги антизаттар беш айга чейин сакталат
COVID-19. Бишкекте бир суткада 40 жаңы учур катталды
Сезондук илдеттерден айыккан адамдарда COVID-19га иммунитет жаралышы ыктымал
Коронавирус инфекциясы көп катталганы премьер-министрди тынчсыздандырды
Эң көп окулган жаңылыктар
Орусияда 11&nbsp;миң кыргызстандык студент билим алууда Орусияда 11 миң кыргызстандык студент билим алууда
Мамлекеттик ипотекалык имараттар: &laquo;Мурас &raquo; комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт Мамлекеттик ипотекалык имараттар: «Мурас » комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт
Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет
Шайлоо&nbsp;&mdash; 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады Шайлоо — 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады
26-ноябрь, шаршемби
17:11
Жапаров менен Путин бир катар эки тараптуу документтерге кол коюшту. Тизме Жапаров менен Путин бир катар эки тараптуу документтерг...
16:43
Ошто милиция кызматкерлери 300 миң сом пара талап кылгандыгы үчүн кармалды
16:22
Кыргызстанда ВИЧтин дээрлик 15 миң учуру катталган
16:05
Тез жардам ооруканасына реабилитациялык жабдуулар берилди
15:26
Кыргызстанда дээрлик 800 миң жаран 63,2 миллиард сомдук микрокредит алган