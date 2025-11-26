Кыргызстанда ВИЧтин дээрлик 15 миң учуру катталган

2025-жылдын 1-октябрына карата Кыргызстанда ВИЧ инфекциясынын 15 183 учуру катталган. Бул тууралуу Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борбору билдирди.
Маалыматка ылайык, 60 пайыздан ашыгы 20-39 жаштагы адамдар, башкача айтканда, жаш, социалдык жактан активдүү жарандар. Көпчүлүк учурлар Бишкекте жана Чүй облусунда аныкталат. Жугушунун негизги жолу — жыныстык жол менен жугуучу оорулар, бул сексуалдык ден соолук, коопсуз жүрүм-турум жана келечек үчүн жоопкерчилик жөнүндө ачык жана чынчыл сүйлөшүүлөрдүн маанилүүлүгүн баса белгилейт.
Өлкөдө ВИЧти кеч аныктоо катталууда, бул дарылоого жана ден соолукту сактоого кеткен баалуу убакыттын жоголушун билдирет. Бирок бүгүнкү күндө ВИЧке тестирлөө ар бир адам үчүн жеткиликтүү: айрым адамдар үчүн тез, купуя жана акысыз болуп саналат.
«ВИЧ статусуңузду билүү — алдын алуу жана дарылоонун биринчи кадамы. Биз баарын текшерүүдөн өтүп, медициналык жардам жана колдоо үчүн жеткиликтүү ресурстарды пайдаланууга чакырабыз», — деди Республикалык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатит жана ВИЧти көзөмөлдөө борборунун директору Үмүткан Чокморова.
ВИЧ менен ооруган адамдарга эрте дарылоо узак жана толук кандуу жашоого, үй-бүлө курууга, дени сак балдарды төрөп берүүгө жана пландарды түзүүгө мүмкүндүк берет.
Натыйжалуу дарылоо жана вирустук жүктөмдүн төмөндөшү (аныкталбай турган) менен ВИЧ жыныстык жол менен жукпайт.