13:21
USD 87.45
EUR 100.46
RUB 1.08
Кыргызча

Кыргызстан Сирия элине 150 тонна гуманитардык жардам жеткирди

Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Сирия элине 150 тоннадан ашык гуманитардык жардам жеткирди. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, гумжардам жеткирүү Тышкы иштер министрлиги менен биргеликте Түркиянын компетенттүү органдарынын жардамы менен уюштурулду.

Гуржардамдын курамында азык-түлүк товарлары, атап айтканда ун, күрүч, кумшекер, өсүмдүк майы жана башкалар бар.

«Бул гуманитардык акция мамлекет башчысынын жана Кыргызстандын элинин тынчтыкты, коопсуздукту чыңдоого жана муктаж болгон өлкөлөргө гуманитардык колдоо көрсөтүүгө болгон берилгендигин тастыктады», — деп айтылат маалыматта.

Өз кезегинде Сирия өкмөтүнүн өкүлдөрү президент Ахмед Хуссейн аш-Шараанын жана Сирия элинин атынан Кыргызстандын президентине жана элине ыраазычылык билдирип, «Сиздердин колдооңуздар азыр өзгөчө маанилүү жана Сирия эли Кыргызстандын демилгесин бир туугандык колдоо катары кабыл алат», — деп белгилешти.

Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар учурдагы көйгөйлүү маселелерди, аймактык күн тартибинин актуалдуу маселелерин жана эки тараптуу кызматташуунун келечегин талкуулашты.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349894/
Кароо: 97
Басууга
Теги
Кыргызстан Памирдеги этникалык кыргыздарга гуманитардык жардам жеткирди
Ысык-Көлдөгү сел. Жабыркагандарга гумжардам берилди
Казакстандагы суу ташкыны. ИИМ 50 тоннадан ашык гуманитардык жардам жөнөттү
Кыргызстанга Орусиядан 400 тоннага жакын гуманитардык жардам келди
Кыргызстан Казакстанга гуманитардык жардам жеткирди
Кыргызстан Казакстанга гуманитардык жардам жөнөтөт
Кыргызстан Ооганстанга 111 тонна гуманитардык жардам жөнөттү
Кыргызстан Палестинага гуманитардык жардам көрсөттү
Орусия Кыргызстандын аз камсыз болгон үй-бүлөлөрүнө гуманитардык жардам берди
Эльвира Сурабалдиева: Гумжардам боюнча отчет толук эмес
Эң көп окулган жаңылыктар
Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду Түштүк Кыргызстандагы жер титирөө болду
Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы Бишкекте үшүк жүрүшү күтүлүүдө. 3-5-ноябрга карата аба ырайы
Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду Алдамчылык үчүн жазалар катаалдашты. Президент мыйзамга кол койду
Бишкекте үй-жайсыз адамдар үчүн кышкы баш калкалоочу жайлар ачылды Бишкекте үй-жайсыз адамдар үчүн кышкы баш калкалоочу жайлар ачылды
6-ноябрь, бейшемби
12:49
Бишкектин бардык райондорунда жылуулук калыбына келтирилди Бишкектин бардык райондорунда жылуулук калыбына келтири...
12:43
ӨКМдин тик учагы Сары-Кыр ашуусунда калган адамды куткарууга учуп кетти
12:25
Кыргызстан Сирия элине 150 тонна гуманитардык жардам жеткирди
12:08
Пайдалуу кеңеш: Жылытуучу эң мыкты суусундуктар аталды
11:40
Актан Арым Кубаттын тасмасы ЮНЕСКОнун «азиялык Оскар» сыйлыгына ээ болду