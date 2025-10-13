17:36
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Кыргызча

Кыргызстан Памирдеги этникалык кыргыздарга гуманитардык жардам жеткирди

Кыргызстан Бадахшан провинциясынын жергиликтүү тургундарына жана Ооганстандагы этникалык кыргыздарга медициналык жана ветеринардык дары-дармектер тапшырылды. Бул тууралуу Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Министрдин орун басары Дарманкул уулу Бакыт Бадахшан облусунун губернаторунун орун басары менен жолугуп, этникалык кыргыздардын жашоо шартын, алардын социалдык-экономикалык жана инфраструктуралык көйгөйлөрүн чечүү боюнча бийликтин пландарын талкуулады.

Экспедициянын алкагында кардиологдор, тиш дарыгерлери жана акушер-гинекологдордон турган дарыгерлер тобу тарабынан 765 адамга медициналык жардам көрсөтүлүп, алардын ичинен 187си аялдар, 207си балдар болду. Мындан тышкары, жергиликтүү калкка жугуштуу жана ар кандай оорулардын алдын алуу, өз убагында аныктоо жана бодо менен майда мал үчүн ветеринардык дарыларды туура колдонуу боюнча окутуу иштери жүргүзүлдү.

Ветеринардык кызматтын адистери малды кароо иштерин жүргүзүп, эмдөө боюнча кеңештер жана практикалык тренинг өткөрүштү. Натыйжада 10 төө, 40 ат, 367 баш як жана 840 баш кой-эчки текшерүүдөн өткөрүлдү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347025/
Кароо: 47
Басууга
Теги
Ысык-Көлдөгү сел. Жабыркагандарга гумжардам берилди
Казакстандагы суу ташкыны. ИИМ 50 тоннадан ашык гуманитардык жардам жөнөттү
Кыргызстанга Орусиядан 400 тоннага жакын гуманитардык жардам келди
Кыргызстан Казакстанга гуманитардык жардам жеткирди
Кыргызстан Казакстанга гуманитардык жардам жөнөтөт
Кыргызстан Ооганстанга 111 тонна гуманитардык жардам жөнөттү
Кыргызстан Палестинага гуманитардык жардам көрсөттү
Орусия Кыргызстандын аз камсыз болгон үй-бүлөлөрүнө гуманитардык жардам берди
Эльвира Сурабалдиева: Гумжардам боюнча отчет толук эмес
Казакстан коронавирус менен күрөшүү үчүн гумжардам жөнөтөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Нобель Тынчтык сыйлыгынын ээси белгилүү болду. Ал&nbsp;Дональд Трамп эмес Нобель Тынчтык сыйлыгынын ээси белгилүү болду. Ал Дональд Трамп эмес
Ажылык&nbsp;&mdash; 2026: Зыяратчыларды ташуучу авиакомпания тандалды Ажылык — 2026: Зыяратчыларды ташуучу авиакомпания тандалды
Президент Садыр Жапаров Тажикстанга иш&nbsp;сапары менен барды Президент Садыр Жапаров Тажикстанга иш сапары менен барды
Кыргызстанда &laquo;Хизб- ут-Тахрир&raquo; уюмунун активдүү мүчөлөрү кармалды Кыргызстанда «Хизб- ут-Тахрир» уюмунун активдүү мүчөлөрү кармалды
13-октябрь, дүйшөмбү
17:23
Кыргызстан Памирдеги этникалык кыргыздарга гуманитардык жардам жеткирди Кыргызстан Памирдеги этникалык кыргыздарга гуманитардык...
16:35
Адилет Жанузаков Туризмди өнүктүрүү фондунун жетекчиси болуп дайындалды
15:22
«Кыргызфильм» профессионалдык кино жабдыктарын сатып алат
14:38
ЖК Аппарат жетекчисинин мурдагы орун басары пара талап кылууга шектелип кармалды
14:18
Кыргызстандын бардык курулуш объектилеринде «Бирдиктүү паспорт» киргизилет