13:28
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Кыргызча

Жазадан качууга жардам берген. УКМК психолог жана милиция кызматкерин кармады

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Республикалык психиатрия жана наркология борборунда коррупциялык схема табылганын билдирди.

Маалыматка ылайык, аталган борбордун 50 жаштагы А.Ч.Ш. аттуу эксперт-психологу Ленин райондук милициясынын тергөө кызматынын башчысынын 31 жаштагы А.у.Ж. аттуу орун басары менен алдын ала сүйлөшүп алып, оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча айыпталган адамдарды кылмыш жоопкерчилигинен качыруу максатында «акыл-эси жайында эмес» деп мыйзамсыз таануу боюнча туруктуу коррупциялык схема түзгөн.

Тергөөнүн маалыматына караганда, 2025-жылдын январь айында Бишкек шаардык милициясы тарабынан баңгизат сатуу боюнча 18 жаштагы М.А.А. кармалган. Ленин райондук милициясынын кызматкери кармалган жарандын жакын туугандарынан опузалап 1,5 млн сом алган. Андан кийин ал психолог-эксперт менен эксперименталдык-психологиялык экспертизанын баштапкы корутундусун бурмалашып, эки жолу тең шектүү «акыл эси жайында эмес» деп табылган.

Козголгон кылмыш ишинин алкагында милиция кызматкери жана психолог-эксперт кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди.

Учурда аталган коррупциялык схемага тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө иш-чаралары
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349584/
Кароо: 100
Басууга
Теги
УКМК Ошто лицензиясы жок, мыйзамсыз акча алмаштыруу жайларын жапты
УКМК Чүй облусундагы 226 гектар жерди мамлекетке кайтарды
Өзбекстандан аткезчилик жол менен кирген 7 тонна күрүч аныкталды
Медакадемиянын мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Ош облусунда алдамчылыкка шектелген жактоочу кармалды
«Мадина резиденс» турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды
Нарын облусундагы «Маринка» пансионаты мамлекеттин менчигине кайтарылды
Нарын райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы кармалды
УКМКнын жаңы имаратында атайын кызматтын ардагерлеринин жыйыны өттү
Талас облусундагы турмуш-тиричилик комбинаты мамлекетке кайтарылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Садыр Жапаров өлкөнүн 92&nbsp;мыкты студентине президенттик стипендияларды тапшырды Садыр Жапаров өлкөнүн 92 мыкты студентине президенттик стипендияларды тапшырды
Ош&nbsp;облусунда &laquo;Ак-Буура&raquo; жаңы чек ара бикети курулат Ош облусунда «Ак-Буура» жаңы чек ара бикети курулат
Акыйкатчы: &laquo;Казакстанда эки кыргызстандык эже-сиңди күч менен кармалган&raquo; Акыйкатчы: «Казакстанда эки кыргызстандык эже-сиңди күч менен кармалган»
ЖОЖдун эң&nbsp;мыкты студенттери президенттик стипендияларды алышты ЖОЖдун эң мыкты студенттери президенттик стипендияларды алышты
4-ноябрь, шейшемби
13:02
Президент энергетика министрине чексиз тарифин алып салууну тапшырды Президент энергетика министрине чексиз тарифин алып сал...
12:05
Жазадан качууга жардам берген. УКМК психолог жана милиция кызматкерин кармады
11:52
Өзгөндөгү жаңы археологиялык жайлар мамлекеттик коргоого өткөрүлдү
11:07
Пайдалуу кеңеш: Дарыгерлер сүттүн күтүлбөгөн коркунучун аныктады
10:28
Кинематография департаментине жаңы директор дайындалды