12:06
Кыргызча

Кыргызстан мыйзам үстөмдүгү индексинде 143 өлкөнүн ичинен 104-орунда турат

2025-жылдагы Мыйзам үстөмдүгү индексинде Кыргызстан 0,45 упай топтоп, 143 өлкөнүн ичинен 104-орунда турат. Жаңы рейтингди эл аралык «World Justice Project» бейөкмөт уюму жарыялады.

Маалыматка ылайык, Кыргызстан 2024-жылы 143 өлкөнүн ичинен 101-орунда турган.

Өлкөнүн рейтинги сегиз критерийге негизделген:

  • мамлекеттик мекемелердин ыйгарым укуктарынын чектелиши;
  • коррупциянын жоктугу;
  • өкмөттүн ачыктыгы;
  • мыйзамдуулук, тартип жана коопсуздук;
  • негизги укуктарды коргоо;
  • жөнгө салуучу органдардын аткарылышы;
  • жарандык сот адилеттиги жана кылмыш-жаза сот адилеттиги.

Кыргызстан коррупция боюнча эң начар көрсөткүчтөргө ээ (0,29 упай жана 129-орун) жана кылмыш-жаза сот адилеттиги системасы (0,32 упай жана 117-орун).

КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан 66-орунда, Өзбекстан 81-орунда, ал эми Беларусь 105-орунда турат. Орусия 119-орунда турат. Тажикстан, Түркмөнстан, Армения жана Азербайжан бул рейтингде көрсөтүлгөн эмес.

 Чыгыш Европа жана Борбордук Азия боюнча аймактык рейтингде Кыргызстан 15 өлкөнүн ичинен 12-орунда турат. Грузия аймакта алдыңкы орунда, андан кийин Черногория жана Косово турат. Беларус, Түркия жана Россия аймакта эң төмөнкү упайларга ээ.

Дүйнөлүк мыйзам үстөмдүгү рейтингинде Дания алдыңкы орунда, андан кийин Норвегия, Финляндия, Швеция жана Жаңы Зеландия турат. Акыркы орундарда Венесуэла, Ооганстан, Камбоджа, Гаити жана Никарагуа турат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349080/
Кароо: 70
