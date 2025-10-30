09:01
Кыргызча

Бүгүн Бишкектин айрым конуштарында ичүүчү суу өчүрүлөт

Бүгүн, 30-октябрда Бишкектин айрым конуштарында ичүүчү суу өчүрүлөт.

Мэриядан маалымдашкандай, ичүүчү суу «Ак Босого-1» , «Ак Босого-2» суутоптомолорунда жана шаардык суу түтүк тармактарына оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу токтойт.

Өчүрүү районуна «Ак Босого» конушу, анын ичинде № 81 орто мектеп, № 13 ҮБД, № 2 «Алтынай» бала бакчасы, № 15 жергиликтүү милиция бөлүмү, № 16 МАБ кирет.

Саат 9.00дөн 20:00гө чейин турак үй, мектеп, бала бакча, саламаттык сактоо мекемелеринде, социалдык-тиричилик багыттагы жана өнөр-жай объекттеринде ичүүчү сууну берүү токтотулат.

«Бишкексууканал» ичүүчү сууну эрте камдап алууну суранат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/349033/
