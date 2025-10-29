09:43
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Кыргызча

Кыргызстан 2030-жылга чейин айыл чарба азыктарын экспорттоону эки эсеге көбөйтөт

Кыргызстан 2030-жылга чейин айыл чарба продукциясынын экспортун эки эсеге көбөйтүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу «KyrgyzTransLogistic −2025» эл аралык көргөзмөсүнүн ачылыш сессиясында сөз сүйлөп жатып, Кыргыз Республикасынын Агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Рустам Балтабаев билдирди.

Ал өткөн жылы кол коюлган «Агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө» президенттин жарлыгына ылайык, экспортту илгерилетүү, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү жана инвестицияларды тартуу боюнча 35тен ашык чара бекитилгенин эске салды.

«Президент максат койду: 2030-жылга чейин биз экспортту эки эсеге көбөйтүп, кайра иштетүү деңгээлин 2040-жылга чейин 50 пайызга чейин жеткиришибиз керек», — деди ал.

Анын айтымында, экспортту талкуулоодо алардын түздөн-түз транспорт жана логистика менен байланыштуу экенин түшүнүү маанилүү. Бул маселелерди чечпестен туруктуу өсүшкө жетишүү мүмкүн эмес.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348911/
Кароо: 51
Басууга
Теги
Орусия Кыргызстандын түштүгүнө кезектеги азык-түлүк жардамын жеткирди
Кыргызстанда негизги сезондук жашылчалардын баасы арзандады
Жыл башынан бери Кыргызстанда азык-түлүктүн баасы 3,4 пайызга кымбаттады
Дүйнө жүзү боюнча азык-түлүк жетишсиздиги айтылды
Орусия Кыргызстанга 121,4 тонна азык-түлүк берди
Кыргызстан өзүн картошка, жашылча жана сүт менен гана толук камсыз кылды
Түркмөнстандан азык-түлүк жүктөлгөн учак келди
Аскер кызматкерлеринин азык-түлүк паегунун ченеми жогорулатылды
Азык-түлүккө муктаж адамдар 1227 номери аркылуу кайрыла алат
Новосибирск шаарына Кыргызстандан барган азык-түлүктөрдү киргизбей коюшту
Эң көп окулган жаңылыктар
2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2&nbsp;миллионго жетиши мүмкүн 2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2 миллионго жетиши мүмкүн
Кыргызстан&nbsp;2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет Кыргызстан 2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет
Өлкөдө &laquo;Дүйнөлүк каражат топтоо күнү &minus;2025&raquo; өнөктүгү башталды Өлкөдө «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү −2025» өнөктүгү башталды
Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал&nbsp;пара алган деп шектелүүдө Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал пара алган деп шектелүүдө
29-октябрь, шаршемби
09:26
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:13
Кыргызстан 2030-жылга чейин айыл чарба азыктарын экспорттоону эки эсеге көбөйтөт
09:00
Бүгүн Кыргызстанда Орусиянын маданият күндөрү башталат
08:30
Акжол Махмудовдун Москвадагы эл аралык турнирдеги атаандашы аныкталды
08:00
Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө муздак суу токтотулат
28-октябрь, шейшемби
17:26
29-октябрга карата аба ырайы
17:16
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: спортчулардын парад кийимдерине сынак жарыяланды
16:40
Токмокто кардарларынын атынан насыя алган «элдик дарыгер» кармалды
15:15
УКМК Чүй облусундагы 226 гектар жерди мамлекетке кайтарды
15:05
Бишкекте Улуттук банктын жаңы имараты ачылды: эми алтын өлкөдө сакталат