Кыргызстан 2030-жылга чейин айыл чарба азыктарын экспорттоону эки эсеге көбөйтөт

Кыргызстан 2030-жылга чейин айыл чарба продукциясынын экспортун эки эсеге көбөйтүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу «KyrgyzTransLogistic −2025» эл аралык көргөзмөсүнүн ачылыш сессиясында сөз сүйлөп жатып, Кыргыз Республикасынын Агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Рустам Балтабаев билдирди.
Ал өткөн жылы кол коюлган «Агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө» президенттин жарлыгына ылайык, экспортту илгерилетүү, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү жана инвестицияларды тартуу боюнча 35тен ашык чара бекитилгенин эске салды.
«Президент максат койду: 2030-жылга чейин биз экспортту эки эсеге көбөйтүп, кайра иштетүү деңгээлин 2040-жылга чейин 50 пайызга чейин жеткиришибиз керек», — деди ал.
Анын айтымында, экспортту талкуулоодо алардын түздөн-түз транспорт жана логистика менен байланыштуу экенин түшүнүү маанилүү. Бул маселелерди чечпестен туруктуу өсүшкө жетишүү мүмкүн эмес.