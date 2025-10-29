08:12
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Кыргызча

Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө муздак суу токтотулат

Бүгүн, 29-октябрда саат 8:00дөн 12:00гө чейин шаардын бир бөлүгүндө ичүүчү суу менен камсыздоо токтотулат. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, «Бишкек-Күнтуу» унаа жолунун боюндагы D-1000 мм суу түтүгүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу болууда.

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Турак жайларда, мектептерде, мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде, саламаттыкты сактоо мекемелеринде жана башка социалдык жана өнөр жай объектилеринде суу болбойт.

Өчүрүлгөн аймак:

Достук айылы — ТЭЦ-2 турак жай комплекси — Ынтымак — Көк-Асаба — Көк-Жайык — Ахунбаев — Алыкулов — Өмүр — Муромская — Селекционная көчөлөрү — Бишкек — ​​Күнтуу жолу.

«Бишкексууканал» ыңгайсыздык жараткандыгы үчүн кечирим сурап, уюмдардан жана тургундардан ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348897/
Кароо: 36
Басууга
Теги
Бүгүн Бишкектеги Мурас-Ордо жана Калыс-Ордо конуштарында суу болбойт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин борборунда ысык суу убактылуу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин бир катар райондорунда убактылуу суу өчүрүлөт
Бүгүндөн тарта Бишкектин Чүй проспектисинде жети күнгө ысык суу өчүрүлөт
Бүгүн «Ала-Тоо 1» жана «Ала-Тоо 2» конуштарында суу убактылуу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин 5-кичи районунда ысык суу өчүрүлөт
Өлкөдө айылдарды таза суу менен камсыздоо үчүн 1,2 млрд доллар инвестиция керек
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында суу өчүрүлөт
Эскертүү: 14-октябрда Бишкектин айрым аймактарында суу өчүрүлөт.
Эң көп окулган жаңылыктар
2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2&nbsp;миллионго жетиши мүмкүн 2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2 миллионго жетиши мүмкүн
Кыргызстан&nbsp;2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет Кыргызстан 2,5 жылдын ичинде толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетет
Өлкөдө &laquo;Дүйнөлүк каражат топтоо күнү &minus;2025&raquo; өнөктүгү башталды Өлкөдө «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү −2025» өнөктүгү башталды
Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал&nbsp;пара алган деп шектелүүдө Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал пара алган деп шектелүүдө
29-октябрь, шаршемби
08:00
Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө муздак суу токтотулат Бүгүн Бишкектин бир бөлүгүндө муздак суу токтотулат
28-октябрь, шейшемби
17:26
29-октябрга карата аба ырайы
17:16
VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары: спортчулардын парад кийимдерине сынак жарыяланды
16:40
Токмокто кардарларынын атынан насыя алган «элдик дарыгер» кармалды
15:15
УКМК Чүй облусундагы 226 гектар жерди мамлекетке кайтарды
15:05
Бишкекте Улуттук банктын жаңы имараты ачылды: эми алтын өлкөдө сакталат