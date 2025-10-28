08:55
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.09
Кыргызча

Бүгүн Бишкектеги Мурас-Ордо жана Калыс-Ордо конуштарында суу болбойт

Бүгүн, 28-октябрда турак жайларга, мектептерге, мектепке чейинки билим берүү мекемелерине, саламаттыкты сактоо мекемелерине жана башка социалдык жана өнөр жай объектилерине ичүүчү суу берүү токтотулат. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясы билдирди.

Өчүрүү аймагы:

  • Мурас-Ордо турак жай конушу саат 9:00дөн 15:00гө чейин;
  • Калыс-Ордо турак жай конушу саат 9:00дөн 15:00гө чейин.

Өчүрүү Мурас-Ордо жана Калыс-Ордо суу алуучу жайларындагы жана шаардын суу менен камсыздоо тармактарындагы оңдоо иштерине байланыштуу болууда.

Мэриянын уруксаты менен берилди
Фото Мэриянын уруксаты менен берилди

«Бишкексууканал» муниципалдык ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, уюмдардан жана тургундардан ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348746/
Кароо: 55
Басууга
Теги
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин борборунда ысык суу убактылуу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин бир катар райондорунда убактылуу суу өчүрүлөт
Бүгүндөн тарта Бишкектин Чүй проспектисинде жети күнгө ысык суу өчүрүлөт
Бүгүн «Ала-Тоо 1» жана «Ала-Тоо 2» конуштарында суу убактылуу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин 5-кичи районунда ысык суу өчүрүлөт
Өлкөдө айылдарды таза суу менен камсыздоо үчүн 1,2 млрд доллар инвестиция керек
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында суу өчүрүлөт
Эскертүү: 14-октябрда Бишкектин айрым аймактарында суу өчүрүлөт.
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында муздак суу өчүрүлөт
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз Улуттук Университети 3-даражадагы Манас ордени менен сыйланды Кыргыз Улуттук Университети 3-даражадагы Манас ордени менен сыйланды
Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80&nbsp;жылдыгы белгиленет Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдыгы белгиленет
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
&laquo;Рулда&raquo; рейдди: Бишкекте айдоочулук күбөлүгү жок 61&nbsp;айдоочу бир суткада кармалды «Рулда» рейдди: Бишкекте айдоочулук күбөлүгү жок 61 айдоочу бир суткада кармалды
28-октябрь, шейшемби
08:45
Түндө Кыргызстан аймагында жер титирөө болду Түндө Кыргызстан аймагында жер титирөө болду
08:30
Бүгүн Бишкектеги Мурас-Ордо жана Калыс-Ордо конуштарында суу болбойт
08:00
U-23: Балбан Асан уулу Өмүрбек күрөш боюнча дүйнө чемпионатта күмүш медаль утту
07:45
Бүгүн Бишкектин Ауэзов көчөсүндөгү темир жол өтмөгү убактылуу жабылат
27-октябрь, дүйшөмбү
17:18
28-октябрга карата аба ырайы
17:05
Сузакта мамлекеттик кызматкер кармалды. Ал пара алган деп шектелүүдө
16:23
Өлкөдө «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү −2025» өнөктүгү башталды
16:05
2050-жылга чейин Бишкек калкынын саны 2 миллионго жетиши мүмкүн
15:06
Бишкектин айрым аймактарында газ убактылуу өчүрүлөт