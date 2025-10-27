12:55
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Кыргызча

Өзбекстандан аткезчилик жол менен кирген 7 тонна күрүч аныкталды

Кадамжай районунда жүргүзүлгөн ыкчам издөө иштеринин жүрүшүндө Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) Өзбекстандан Кыргызстанга мыйзамсыз жол менен киргизилип жаткан 6-7 тоннадай күрүчтүн партиясын аныктады.

Атайын кызматтан билдиришкендей, Баткен облусундагы Кадамжай районунун аймагында Кыргызстандын жана Өзбекстандын жарандарынан турган уюшкан кылмыштуу топ узак убакыттан бери иш жүргүзүп келген. Алар бажы, салык жана чек ара мыйзамдарын бузуп, Фергана—Чоң-Кара—Кадамжай жолу аркылуу ар кандай товарларды аткезчилик жолу менен өткөрүп турушкан.

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы. Өзбекстандан аткезчилик жол менен кирген 7 тонна күрүч аныкталды

Аткезчилик схема боюнча Өзбекстандын аймагында ири көлөмдө күрүч сатып алынып, Кадамжай районунун транзиттик аймагы аркылуу Өзбекстандын Чоң-Кара анклавына, андан соң мыйзамсыз түрдө Кыргызстанга өткөрүлгөн. Күрүч Ак-Турпак айыл аймагында түшүрүлүп, өлкө ичинде сатылган.

Учурда бул иш боюнча кыргызстандык М.Н.А. аттуу жаран кармалып, тергөө амалдары жүрүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348640/
Кароо: 87
Басууга
Теги
Медакадемиянын мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
Ош облусунда алдамчылыкка шектелген жактоочу кармалды
«Мадина резиденс» турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды
Нарын облусундагы «Маринка» пансионаты мамлекеттин менчигине кайтарылды
Нарын райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы кармалды
УКМКнын жаңы имаратында атайын кызматтын ардагерлеринин жыйыны өттү
Талас облусундагы турмуш-тиричилик комбинаты мамлекетке кайтарылды
ЖК Аппарат жетекчисинин мурдагы орун басары пара талап кылууга шектелип кармалды
Каракол шаардык «Суу канал» ишканасынын схемасы ачыкка чыкты
УКМК Ошто 2 млн рубль опузалап акча талап кылган шектүүнү кармады
Эң көп окулган жаңылыктар
Кара-Кулжада ит&nbsp;талап, сегиз жаштагы бала каза болду Кара-Кулжада ит талап, сегиз жаштагы бала каза болду
Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35&nbsp;пайызга кымбаттады Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35 пайызга кымбаттады
Бүгүн Ак&nbsp;илбирстин эл&nbsp;аралык күнү. Садыр Жапаров 23&nbsp;мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды Бүгүн Ак илбирстин эл аралык күнү. Садыр Жапаров 23 мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды
Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80&nbsp;жылдыгы белгиленет Бүгүн Бишкекте Бириккен Улуттар Уюмунун 80 жылдыгы белгиленет
27-октябрь, дүйшөмбү
12:52
Садыр ЖапаровТрамптын чакыруусу менен Вашингтондогу C5+1 саммитине катышат Садыр ЖапаровТрамптын чакыруусу менен Вашингтондогу C5+...
12:06
Пайдалуу кеңеш: Кимдер колбаса жана хот-дог жебеши керек?
11:46
Өзбекстандан аткезчилик жол менен кирген 7 тонна күрүч аныкталды
11:35
Бир жуманын ичинде Кыргызстанда дээрлик 400 мас айдоочу кармалды
11:15
Таш-Көмүр шаарынын вице-мэри жер алдамчылыгы үчүн камакка алынды