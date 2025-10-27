Кеминде жылына 15 миң тоннага чейин тоок эти өндүрүлөт

Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары — суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев Чүй облусунун Кемин шаарындагы «Агро Куш» ЖЧКсынын — бройлер тоокторун багууга жана тоок этин өндүрүүгө багытталган «Кемин» заманбап канаттуулар чарбасынын курулушуна капсула салды. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, «Агро Куш» ишканасы инкубация, тоют өндүрүү, бройлер өстүрүү, тоок союу, этин кайра иштетүү жана даяр продукцияны таркатуу сыяктуу толук өндүрүш циклин ишке ашырат.
Компанияда 600дөн ашык жумушчу иштейт, алардын басымдуу бөлүгү жакынкы калктуу конуштардын тургундары.
«Кемин» өндүрүштүк комплексин түзүү долбоору — бул компаниянын учурдагы кубаттуулуктарын кеңейтүүгө багытталган ири инвестициялык долбоор. Ал Кемин районунда жаңы инкубаторийди, тоок өстүрүүчү аянттарды, канаттуулар үчүн тоют чыгаруучу заводду жана даяр продукцияны сактоочу кампаны курууну камтыйт.
«Агро Куш» долбоору «талаадан баштап даяр продукцияга чейин» толук өндүрүш чынжырын түзүп, канаттуулар тармагынын вертикалдык интеграциясын бекемдеп, Кыргызстандын агрардык секторунун туруктуу өнүгүшүнө олуттуу салым кошот деген ишеним жогору.