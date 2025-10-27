09:50
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Кыргызча

Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу өчүрүлөт

Бүгүн, 27-октябрда саат 10:00дөн 19:00гө чейин борбор калаанын айрым жерлеринде ичүүчү суу өчүрүлөт. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, турак жайларда, мектептерде, мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде, саламаттыкты сактоо мекемелеринде жана башка социалдык жана өнөр жай объектилеринде суу болбойт.

Өчүрүү аймагы төмөнкү аймактар ​​менен чектелген:

  • Чыңгыз Айтматов проспектиси, Айни, Водопроводная, Сухомлинов, Целинная, Политехническая жана Таш-Көмүрская көчөлөрү;
  • Эски аэропорттун жана Ак-Кеме мейманканасынын аймагы.

Суу менен камсыздоонун үзгүлтүккө учурашы диаметри 300 миллиметр болгон магистралдык суу түтүгүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу болууда.

Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы

Бишкек мэриясы убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана мындай иштер шаарды таза суу менен камсыздоонун сапатын жакшыртуу максатында жүргүзүлүп жатканын эскертет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348590/
Кароо: 97
Басууга
Теги
Бүгүн Бишкектин борборунда ысык суу убактылуу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин бир катар райондорунда убактылуу суу өчүрүлөт
Бүгүндөн тарта Бишкектин Чүй проспектисинде жети күнгө ысык суу өчүрүлөт
Бүгүн «Ала-Тоо 1» жана «Ала-Тоо 2» конуштарында суу убактылуу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин 5-кичи районунда ысык суу өчүрүлөт
Өлкөдө айылдарды таза суу менен камсыздоо үчүн 1,2 млрд доллар инвестиция керек
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында суу өчүрүлөт
Эскертүү: 14-октябрда Бишкектин айрым аймактарында суу өчүрүлөт.
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында муздак суу өчүрүлөт
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу берүү токтотулат
Эң көп окулган жаңылыктар
Кара-Кулжада ит&nbsp;талап, сегиз жаштагы бала каза болду Кара-Кулжада ит талап, сегиз жаштагы бала каза болду
Бүгүн Ак&nbsp;илбирстин эл&nbsp;аралык күнү. Садыр Жапаров 23&nbsp;мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды Бүгүн Ак илбирстин эл аралык күнү. Садыр Жапаров 23 мүнөт убакыт бөлүүгө чакырды
Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35&nbsp;пайызга кымбаттады Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35 пайызга кымбаттады
Күйүүчү майдын баасы 15&nbsp;пайызга көтөрүлөбү? Бийлик чукул чараларды талкуулоодо Күйүүчү майдын баасы 15 пайызга көтөрүлөбү? Бийлик чукул чараларды талкуулоодо
27-октябрь, дүйшөмбү
09:45
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
09:15
Дональд Трамп Борбордук Азия лидерлерин Вашингтонго C5+1 саммитине чакырды
09:00
Апта башында Бишкекте кандай аба ырайы күтүлөт? 27-29-октябрга карата аба ырайы
08:52
«Кыргызское Взморье» санаториясынын сейил бак жана пляжы акимчиликке өткөрүлдү
08:30
Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу өчүрүлөт
24-октябрь, жума
17:30
25-октябрга карата аба ырайы
16:51
Лионель Месси «Интер Майами» менен келишимин 2028-жылга чейин узартты
16:18
Жайыл районунда мыйзамсыз аңчылыкка бөгөт коюлду
15:48
Алматы менен Москва түз темир жол каттамын жандантты