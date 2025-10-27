Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде муздак суу өчүрүлөт

Бүгүн, 27-октябрда саат 10:00дөн 19:00гө чейин борбор калаанын айрым жерлеринде ичүүчү суу өчүрүлөт. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, турак жайларда, мектептерде, мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде, саламаттыкты сактоо мекемелеринде жана башка социалдык жана өнөр жай объектилеринде суу болбойт.
Өчүрүү аймагы төмөнкү аймактар менен чектелген:
- Чыңгыз Айтматов проспектиси, Айни, Водопроводная, Сухомлинов, Целинная, Политехническая жана Таш-Көмүрская көчөлөрү;
- Эски аэропорттун жана Ак-Кеме мейманканасынын аймагы.
Суу менен камсыздоонун үзгүлтүккө учурашы диаметри 300 миллиметр болгон магистралдык суу түтүгүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу болууда.
Бишкек мэриясы убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана мындай иштер шаарды таза суу менен камсыздоонун сапатын жакшыртуу максатында жүргүзүлүп жатканын эскертет.