15:01
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Кыргызча

Кытайлык компаниялар Орусиядан мунай сатып алууну токтотту

Кытайдын мамлекеттик мунай компаниялары деңиз аркылуу жеткирилген орусиялык мунайды сатып алууну убактылуу токтотту. Бул тууралуу Reuters билдирди.

Мындай чечим АКШ Роснефть менен Лукойлго каршы жаңы санкцияларды киргизгенден кийин кабыл алынды. Агенттик белгилегендей, кытайлык компаниялар орусиялык мунай операцияларына катышуу экинчи даражадагы санкцияларга алып келиши мүмкүн деп кооптонушат.

Кытай адатта деңиз аркылуу күнүнө болжол менен 1,4 миллион баррел орус мунай (222 миллион литр) сатып алат. Бирок бул сатып алуулардын негизги бөлүгү ири компаниялардан эмес, «чайнек» деп аталган өз алдынча чакан нефтини кайра иштетүүчү заводдордон келет.

Кабарларга караганда, Кытай эми мунайдын башка булактарын, анын ичинде Жакынкы Чыгыш, Африка жана Латын Америкасын издейт. Бул мунайдын дүйнөлүк баасынын өсүшүнө алып келиши мүмкүн.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348424/
Кароо: 65
Басууга
Теги
Энергетика министрлиги: Кыргызстанда эки кен жеринде мунай казыла баштады
Казакстан Азербайжан аркылуу мунай экспортун көбөйтүүнү пландоодо
Германия орус мунайын америкалык мунайга алмаштыра баштады
Күйүүчү майга баа 1,3-1,7 сомго кымбатташы күтүлөт
Баткенде мунай чыгаруучу завод май айынан тарта иштей баштайт
Баткен: Өзбекстан жана Тажикстанга мунай жана газ өткөн жок
Кыргызстанда дизель майы кымбатташы мүмкүн
Bloomberg: Сауд Арабиясы Европага мунайды 25 доллардан сатууга ниеттенүүдө
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Мурас&raquo; турак жай комплексинде &#8470;&nbsp;40&nbsp;мектептин пилоттук филиалы ачылды «Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34&nbsp;адам каза болду Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34 адам каза болду
&laquo;Мадина резиденс&raquo; турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды «Мадина резиденс» турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды
Өзгөндө 380&nbsp;орундуу, 1&nbsp;миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды Өзгөндө 380 орундуу, 1 миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды
24-октябрь, жума
14:27
Кытайлык компаниялар Орусиядан мунай сатып алууну токтотту Кытайлык компаниялар Орусиядан мунай сатып алууну токто...
14:17
«Абшыр-Ата» турбазасындагы мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкеси кайтарылды
13:56
Кыргызстандын бардык мектептеринде БУУнун 80 жылдыгы белгиленип жатат
12:00
Пайдалуу кеңеш: Дүкөндө сатылган балмуздак эмне үчүн коркунучтуу?
11:30
Бишкекте «Кыргызстан ЭКСПО — 2025» эл аралык көргөзмөсү ачылат