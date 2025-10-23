17:13
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.07
Кыргызча

Камчыбек Ташиев: «Ак-Талаа районуна ипотекалык турак-жай куруу пландалып жатат»

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Нарын облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ак-Талаа районуна адистештирилген жана айыл чарба техникаларын тапшыруу аземине катышты. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, иш-чаранын алгачкы бөлүгүндө УКМК төрагасына президенттин Иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев маалымат берип, техникалар менен тааныштырды.

Президенттин Турукташтыруу фондунан Ак-Талаа районуна 110 млн сом бөлүнгөн. Жалпысынан 13 техника, анын ичинде алты бирдик айыл чарба жана адистештирилген техника сатып алуу пландаштырылган.

Ташиев белгилегендей, өлкө жетекчилигинин учурдагы негизги максаты аймактарда калктын социалдык муктаждыктарын канааттандыруу үчүн шарттарды түзүү болуп саналат. Мындан улам, техникалык жана башка муктаждыктарды жоюуга казынадан акча бөлүнүп,учурда аймактарда алгылыктуу иштер жүрүүдө.

Муну менен катар ал жергиликтүү тургундарга кайрылып, Нарын облусунун Ак-Талаа районундагы бир катар социалдык маселелерге токтолду.

Ал Ак-Талаа районуна жаңы төрөт үйү, спорт комплекси камтылган ири футбол аянты, ипотекалык үйлөр курула тургандыгын баса белгиледи.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348281/
Кароо: 69
Басууга
Теги
Камчыбек Ташиев Нарын шаарында жаңы «Мундуз ата» эркин күрөш залын ачты
Камчыбек Ташиев Баетов айылында маданият үйүнүн курулушуна мезгил кутусун салды
УКМК башчысы КР Эмгек сиңирген артисти Хабибилла Азиреткуловго батир белек кылды
К.Ташиев КМШнын атайын кызматтарынын жетекчилеринин кеңешинин жыйынына катышты
Манас шаары келечекте борбор болуп калышы мүмкүнбү? Ташиевдин жообу
Токмок 2 млрд сомдон ашык каражатка, адистештирилген жабдуулар жана унаа алды
Камчыбек Ташиев жети балалуу жалгыз бой энеге батир белек кылды
УКМКнын төрагасы Баткендеги стадиондун курулушун тездетүүнү тапшырды
Камчыбек Ташиев медициналык мекемеге 16,5 миллион сомдук жабдууларды тапшырды
Камчыбек Ташиев Дүйшөмбү шаарында КМШнын коопсуздук боюнча жыйынга катышты
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Мурас&raquo; турак жай комплексинде &#8470;&nbsp;40&nbsp;мектептин пилоттук филиалы ачылды «Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34&nbsp;адам каза болду Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34 адам каза болду
&laquo;Мадина резиденс&raquo; турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды «Мадина резиденс» турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды
Өзгөндө 380&nbsp;орундуу, 1&nbsp;миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды Өзгөндө 380 орундуу, 1 миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды
23-октябрь, бейшемби
17:11
24-октябрга карата аба ырайы 24-октябрга карата аба ырайы
16:43
Камчыбек Ташиев: «Ак-Талаа районуна ипотекалык турак-жай куруу пландалып жатат»
16:19
Кара-Кулжада ит талап, сегиз жаштагы бала каза болду
16:04
Бишкекте бир жылда турак-жайдын баасы 35 пайызга кымбаттады
15:42
Президенттин администрациясында «Ак илбирсти колдоо 23 мүнөт» акциясы өттү