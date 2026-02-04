Камчыбек Ташиев Сузак районунун тургунуна үйүн бүтүрүүгө жардам берди

Бүгүн, 4-февралда, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Сузак районундагы Барпы айылынын тургуну Турдубай Кожоевге жаңы үйдүн ачкычын тапшырды. Бул тууралуу коопсуздук комитеттин басма сөз кызматы билдирди.
Айыл тургундарынын кайрылуусунан кийин бул маселени УКМК төрагасы жеке көзөмөлүнө алып, үйдүн курулушу толук аяктап, жашоого ылайыктуу абалга келтирилди. Бүгүн жаңы үйдүн ачкычы ээсине тапшырылды.
Иш-чаранын жүрүшүндө айыл аксакалдары молдого көрсөтүлгөн колдоо үчүн Камчыбек Ташиевге ыраазычылык билдирип, баталарын беришти.