Камчыбек Ташиев: «Аялга кол көтөргөн ар бир адам аёсуз, катуу жаза алат»

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиев өлкөнү дүрбөлөңгө салган үч баланын энесинин өлтүрүлүшү боюнча катуу билдирүү жасады.
Анын айтымында, каргашалуу окуяны «үй-бүлөлүк чыр-чатак», эмоциялар же мастык менен актоого болбойт.
«Бул үй-бүлөлүк майда чыр-чатак эмес — бул киши өлтүрүү, айрыкча жабырлануучу аял жана эне болсо», — деп баса белгиледи Камчыбек Ташиев.
Ал мамлекет аялдарды жана балдарды катуу коргоого милдеттүү экенин жана аялга кол же курал көтөргөн ар бир адам кесепеттери оор жана сөзсүз болорун түшүнүшү керек экенин билдирди. Коопсуздук кызматынын башчысы белгилегендей, мыйзам мындай учурларда эч кандай жеңилдик бербейт.
Ал кылмыш боюнча тергөө жүрүп жатканын жана күнөөлүү мыйзамдын толук көлөмүндө жазаланаарын кошумчалады. «Бул принципиалдуу позиция — отчет үчүн эмес, адилеттүүлүк жана жарандардын коопсуздугу үчүн жасалат», — деп белгиледи Камчыбек Ташиев.
Ошондой эле ал маркумдун балдарына жана жакындарына чын жүрөктөн көңүл айтып, мамлекет зомбулуктун эмес, жабырлануучунун тарабында тураарын баса белгиледи.