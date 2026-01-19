Камчыбек Ташиев күрөө тармагын текшерүүнү тапшырды: Эми мыйзамсыздык болбойт

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдөгү бардык күрөө компанияларын толук текшерүү зарылдыгын билдирди. Ал текшерүүлөрдү Салык кызматынын жана Улуттук банктын кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүү керектигин айтты.
Ал " бир туруктуу чек" талап кылды — насыялар боюнча 30 пайыздан ашпаган пайыздык чен зарыл.
«Эгер кимдир бирөө 30 пайыздан ашык алса, кимдир бирөөнүн мүлкү камакка алынса, баары кайтарылып берилиши керек», — деп билдирди Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы.
Анын айтымында, күрөө ээлери белгиленген стандарттарга ылайык иштеши керек.
Күрөө ээлери, эгерде чен көлөмүн 30 пайыздан төмөн кармай алса, анда ишин уланта беришсин. Эгер туруштук бере албаса, жабышсын.Камчыбек Ташиев
Ал ошондой эле мамлекет жарандардын азап чегишине алып келген кыянаттыктарды этибарга албай коё албасын белгиледи: «Адамдар унаа, мүлк сатып алышат, насыя алышат — эмне үчүн биз бул башаламандыкты карап турушубуз керек? Биз бул жерде элибиздин азап чегип калбашы үчүн турабыз».
Мындан улам Ташиев УКМК кызматкерлерине бардык күрөөканалардын ишин, анын ичинде пайыздык чендерин жана насыянын шарттарын текшерүүнү тапшырды.