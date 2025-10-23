15:42
Камчыбек Ташиев Баетов айылында маданият үйүнүн курулушуна мезгил кутусун салды

Нарын облусунун Ак-Талаа районундагы Баетов айылында маданият үйүнүн курулушу башталат.

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев аймакка болгон жумушчу сапарынын алкагында болочок имараттын пайдубалына убакыт капсуласын салды.

Маданият борбору үч кабаттуу болуп, шаар тургундары үчүн заманбап эс алуучу жана эс алуучу жайлар менен курулат. Анын сметалык баасы 150 миллион сомду түзөт. Каржылоо Президенттин стабилдештирүү фондунан жүргүзүлөт.

Жаңы имаратта китепкана, кинотеатр, маданият бөлүмү, айыл тургундары үчүн балдар аянтчасы болот.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348244/
