Бүгүн Бишкектин бир катар райондорунда убактылуу суу өчүрүлөт

Бүгүн, 23-октябрда саат 9:00дөн 22:00гө чейин борбор калаада турак жайларга, мектептерге, бала бакчаларга, медициналык мекемелерге жана башка социалдык жана өндүрүштүк объектилерге таза суу берүү токтотулат. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты.
«Бишкексууканал» муниципалдык ишканасынан билдиришкендей, өчүрүү химиялык суу тазалоо жабдыктарын реконструкциялоо иштерине байланыштуу болууда.
Убактылуу чектөө Анкара көчөсү — ЧЧК — Аламүдүн дарыясы — темир жол линиясы — Октябрь көчөсү менен чектелет.
«Иш НВО суу алгычын реконструкциялоонун алкагында жүргүзүлүп жатат. Шаар тургундарынан жана уюмдардан түшүнүү менен мамиле жасап, ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранабыз», — деп белгилешти мэриядан.
Ишкана убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана мындай иштер шаарды таза суу менен камсыздоонун сапатын жакшыртуу максатында жүргүзүлүп жатканын эскертет.