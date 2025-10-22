14:50
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Кыргызча

УКМК башчысы КР Эмгек сиңирген артисти Хабибилла Азиреткуловго батир белек кылды

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Хабибилла Азиреткуловго Бишкек шаарынан 2 бөлмөлүү батир тапшырды.

УКМКдан маалымдашкандай, буга чейин үй-бүлөсүндө жашы жете элек балдары бар обончу жана композитор Азиреткуловдун турак жай маселесин жакшыртууга муктаж болгон. Анын көп жыл бою ижарадагы батирде жашап келгени жөнүндө кайрылуусу Жогорку Кеңеш аркылуу Камчыбек Ташиевге жөнөтүлгөн.

Ага ылайык, Хабибилла Азиреткуловдун оор турмуштук жагдайын жакшыртууга көмөк көрсөтүү иретинде Бишкек шаарынын кичи райондорунун бириндеги 2 бөлмөлүү батирдин ачкычы тапшырылды. Хабибилла Азиреткулов өмүр бою маданият тармагында иштеп, ушул күнгө чейин турак жайлуу болгон эмес. 8 баласынын төртөө бойго жетелектер. Учурда ал борбор калаадагы орто мектептердин биринде музыка мугалими болуп эмгектенет.

Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн президентинин тапшырмасына ылайык, УКМКнын жетекчилиги бардык тармактардын, анын ичинде маданияттын муктаждыктарын канааттандырууга басым жасап жатат.

Быйыл УКМКнын төрагасы КамчыбекТашиев Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз улуттук маданият жана искусство университетине спорт залды пайдаланууга берип, жаңы, заманбап окуу корпусунун курулушу башталды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348095/
Кароо: 78
Басууга
Теги
К.Ташиев КМШнын атайын кызматтарынын жетекчилеринин кеңешинин жыйынына катышты
Манас шаары келечекте борбор болуп калышы мүмкүнбү? Ташиевдин жообу
Токмок 2 млрд сомдон ашык каражатка, адистештирилген жабдуулар жана унаа алды
Камчыбек Ташиев жети балалуу жалгыз бой энеге батир белек кылды
УКМКнын төрагасы Баткендеги стадиондун курулушун тездетүүнү тапшырды
Камчыбек Ташиев медициналык мекемеге 16,5 миллион сомдук жабдууларды тапшырды
Камчыбек Ташиев Дүйшөмбү шаарында КМШнын коопсуздук боюнча жыйынга катышты
Ташиев Борбор Азия мамлекеттеринин атайын кызмат жетекчилеринин жыйынына катышты
Камчыбек Ташиев жардамга муктаж үй-бүлөгө бир бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды
Баңгизат боюнча кырдаал масштабдуу маселеге айланды — УКМКнын төрагасы
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Мурас&raquo; турак жай комплексинде &#8470;&nbsp;40&nbsp;мектептин пилоттук филиалы ачылды «Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34&nbsp;адам каза болду Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34 адам каза болду
Өзгөндө 380&nbsp;орундуу, 1&nbsp;миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды Өзгөндө 380 орундуу, 1 миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды
&laquo;Мадина резиденс&raquo; турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды «Мадина резиденс» турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды
22-октябрь, шаршемби
14:20
Бишкекте 3 жаштагы наристени сүзгөн адам убактылуу кармоочу жайга киргизилди Бишкекте 3 жаштагы наристени сүзгөн адам убактылуу карм...
14:07
УКМК башчысы КР Эмгек сиңирген артисти Хабибилла Азиреткуловго батир белек кылды
13:45
Президент Оштогу жана заводдогу өрттөн каза болгондордун жакындарына көңүл айтты
12:30
«Кыргызкөмүр» ААК көмүр баасын жогорулаткан айдоочуларды кара тизмеге киргизет
12:15
ӨКМ: Ош шаарындагы өрттүн себептери айтылды