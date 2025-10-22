10:07
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Кыргызча

Мектептеги каникул эмне үчүн кыскартылды? Аткаминерлердин жообу

Агартуу министрлиги мектептердеги каникул эмне үчүн кыскартылганын түшүндүрдү.

Аткаминерлердин айтымында, окуучулар окуу жылында 30 календардык күн эс алууга укуктуу.

«Мектеп окуучулары үчүн окуу жылында 30 календардык күн эс алуу белгиленген. Жаңы Эмгек кодексинин кабыл алынышына байланыштуу январь жана май айларында республика боюнча жарандарга узак мөөнөттүү эс алуу каралган. Андыктан окуучулардын каникулдары аталган өзгөрүүнү эске алуу менен кыскарган. Бирок жыл ичинде балдар 30 күн эс алышат», — деп түшүндүрдү министрлик.

Белгилей кетсек, мектеп окуучуларынын күзгү каникулу 5-ноябрдан 9-ноябрга чейин уланат.

Ал эми жазгы каникул үч гана календарлык күнгө созулат: 2026-жылдын 6-мартынан 8-мартына чейин. Буга чейин ал 10 күнгө созулчу.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/348034/
Кароо: 71
Басууга
Теги
Чүй облусунун мектеп окуучулары «Евразия» үй-бүлөлүк сейил багында болушту
Мектеп окуучуларынын күзгү каникулу 5-ноябрда башталат
Бишкектин Ленин районундагы мектептерде коопсуздук чаралары күчөтүлдү
Окуучуларга коркунуч. Бишкектин мектептери онлайн окутууга өтпөйт
Кыргызстандын мектептеринде математика, физика боюнча орус жумалыгы өтөт
Токтогул мектебинин стадионундагы куюн балдардын оюнуна айланды
Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталды. Алгачкы сабактын темалары
Кыргызстандык мектеп окуучусу IOAI эл аралык олимпиадада коло медалга ээ болду
Милиция бүтүрүүчүлөргө аттестат тапшыруу учурунда коомдук тартипти камсыз кылды
Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрүнө аттестаттар 30-июнда тапшырылат
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Мурас&raquo; турак жай комплексинде &#8470;&nbsp;40&nbsp;мектептин пилоттук филиалы ачылды «Мурас» турак жай комплексинде № 40 мектептин пилоттук филиалы ачылды
Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34&nbsp;адам каза болду Кыргызстанда 2025-жылдын башынан бери өрттөн 34 адам каза болду
Өзгөндө 380&nbsp;орундуу, 1&nbsp;миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды Өзгөндө 380 орундуу, 1 миллиард 350 миллион сомдук оорукананын курулушу башталды
&laquo;Мадина резиденс&raquo; турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды «Мадина резиденс» турак жай комплексин курууда одоно мыйзам бузуулар аныкталды
22-октябрь, шаршемби
10:05
Бишкекте «Кыргызстан ЭКСПО — 2025» эл аралык көргөзмөсү ачылат Бишкекте «Кыргызстан ЭКСПО — 2025» эл аралык көргөзмөсү...
09:40
Бүгүнкү доллардын курсу
09:38
Мектептеги каникул эмне үчүн кыскартылды? Аткаминерлердин жообу
09:26
Оштогу өрттүн чоо-жайы: Өрт кырсыгында беш бала жана энеси каза болду
09:18
Ош шаарында өрт кырсыгынан 6 адам каза болду
21-октябрь, шейшемби
18:29
22-октябрга карата аба ырайы
17:46
Чүй облусунун мектеп окуучулары «Евразия» үй-бүлөлүк сейил багында болушту