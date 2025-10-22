Мектептеги каникул эмне үчүн кыскартылды? Аткаминерлердин жообу

Агартуу министрлиги мектептердеги каникул эмне үчүн кыскартылганын түшүндүрдү.
Аткаминерлердин айтымында, окуучулар окуу жылында 30 календардык күн эс алууга укуктуу.
«Мектеп окуучулары үчүн окуу жылында 30 календардык күн эс алуу белгиленген. Жаңы Эмгек кодексинин кабыл алынышына байланыштуу январь жана май айларында республика боюнча жарандарга узак мөөнөттүү эс алуу каралган. Андыктан окуучулардын каникулдары аталган өзгөрүүнү эске алуу менен кыскарган. Бирок жыл ичинде балдар 30 күн эс алышат», — деп түшүндүрдү министрлик.
Белгилей кетсек, мектеп окуучуларынын күзгү каникулу 5-ноябрдан 9-ноябрга чейин уланат.
Ал эми жазгы каникул үч гана календарлык күнгө созулат: 2026-жылдын 6-мартынан 8-мартына чейин. Буга чейин ал 10 күнгө созулчу.