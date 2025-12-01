Кышкы каникул: Биринчи класстын окуучулары узартылган каникулга чыгышат

Мектептердеги кышкы каникул 12 календардык күнгө созулат: 2025-жылдын 31-декабрынан 2026-жылдын 11-январына чейин болот. Балдар 12-январда мектепке кайтып келишет.
Бекитилген негизги окуу планына (БУП) ылайык, 12 жылдык мектептин биринчи классындагы алты жаштагы балдардын каникулу кошумча эки жумага узартылат: ушул жылдын 24-декабрынан кийинки жылдын 18-январына чейин болот.
Билим берүү министрлиги бекитилген негизги окуу планын өзгөрүүсүз калаарын белгиледи.
Эскерте кетсек, биринчи класстагы сабактар балдардын жашын эске алуу менен 35 мүнөткө созулат.