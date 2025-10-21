Медакадемиянын мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкеси мамлекетке кайтарылды

УКМК мурда Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясына таандык имараты бар жер тилкесин аныктады. Ал 1998-жылы мамлекеттик көзөмөлдөн мыйзамсыз алынып, жеке менчикке өткөн.
Бирок 1992-жылдын 16-декабрындагы No1074 «Билим берүү жөнүндө» мыйзамынын 43-беренесинин 6-пунктуна ылайык, мамлекеттик билим берүү мекемелеринин имараттары, жер тилкелери, материалдык-техникалык ресурстары менчиктештирүүгө жатпайт.
УКМК мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз чыгарылган социалдык инфраструктура объекттерин мамлекеттик баланска кайтаруу боюнча активдүү иштерди улантууда.