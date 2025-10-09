Украин депутаттары Трампты Нобель Тынчтык сыйлыгына колдоо сунушун четке какты

Украинанын Жогорку Радасы АКШнын президенти Дональд Трампты Нобель Тынчтык сыйлыгына колдоо сунушун четке какты. Бул тууралуу «Страна» басылмасы жазып чыкты.
Маалыматка ылайык, 450 депутаттын 132си гана макул деп добуш берген.
" Жогорку Радада Трампты Нобель Тынчтык сыйлыгына көрсөтүү үчүн колдоочулар жетишсиз болгон" деп айтылат докладда.
Эске салсак, 10-октябрда Нобель комитети Дональд Трамп алгысы келген Тынчтык сыйлыгынын ээсин жарыялайт. Ал буга чейин бир нече жолу сыйлык алуу каалоосун билдирген. Анткени ал өзүн ийгиликтүү тынчтык орнотуучу катары далилдеген.