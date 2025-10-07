17:17
Физика боюнча Нобель сыйлыгы кванттык туннелдерди изилдегендерге ыйгарылды

Окумуштуулар Джон Кларк, Мишель Девор жана Джон Мартинис кванттык туннелдерди түзүү боюнча изилдөөлөрү үчүн физика боюнча Нобель сыйлыгына татыктуу болушту. Бул тууралуу Нобель комитетинин сайтында жарыяланды.

Сыйлык «макроскопиялык кванттык-механикалык туннелдерди жана электр чынжырында энергияны квантташтырганы» үчүн ыйгарылды.

«Физикадагы чечүүчү суроо — бул кванттык механиканын эффекттерин көрсөтүүгө жөндөмдүү системанын максималдуу өлчөмү. Быйылкы Нобель сыйлыгынын лауреаттары электр чынжыры менен эксперименттерди жүргүзүштү, ал кол менен бата тургандай чоң системада кванттык-механикалык туннель түзүүнү жана кванттык энергиянын деңгээлин көрсөттү», — деп айтылат пресс-релизде.
