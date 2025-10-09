08:38
Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында муздак суу өчүрүлөт

Бишкектин айрым аймактарында бүгүн, 9-октябрда эртең мененки саат 9:00дөн кечки саат 20:00гө чейин турак жайларга, мектептерге, бала бакчаларга, медициналык мекемелерге, өнөр жай объекттерине ичүүчү суу өчүрүлөт. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди.

Муздак суу төмөнкү көчөлөр менен чектелген аймакка өчүрүлөт:

Манас проспектиси;

Ала-Арча дарыясына чейинки темир жол линиясы;

Бөкөнбаев көчөсү;

Кулиев көчөсү;

Москва көчөсү;

Дмитров көчөсү;

Орозов көчөсү;

Казаков көчөсү;

Дэн Сяопин проспектиси;

Жибек Жолу проспектиси;

Жаш Гвардия бульвары;

Михаил Фрунзе көчөсү;

Турусбеков көчөсү;

Чүй проспектиси.

Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы
Фото Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы

Суунун өчүрүлүшү «Батыш 2» суу алгычында жана шаардагы таза суу түтүктөрүндө оңдоо иштерине байланыштуу болууда.

«Бишкексууканал» ишканасы тургундардан жана мекеме-ишканалардан кечирим сурап, алдын ала ичүүчү суу камдап алууну суранат.
