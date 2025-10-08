Шайлоо −2025: Кыргызстанда учурда үгүт иштери мыйзамсыз

Учурда Кыргызстанда үгүт иштери жүрүп жатса, мыйзамсыз. Бул тууралуу Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров маалымат жыйынында билдирди.
Анын айтымында, үгүт иштери 10-ноябрда башталат.
«Президенттин шайлоону дайындоо жөнүндө жарлыгы чыккан күндөн тартып 30-сентябрдан баштап үгүт иштери мыйзамсыз. Бул адамдар азырынча талапкер катары каттала элек», — деди БШК башчысы.
Ал келечектеги талапкерлерди мыйзамды сактоого чакырды. Бул азырынча эскертүү, бирок мыйзамда каралган чаралар алдыда колдонулат.Тынчтык Шайназаров
Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо парламент тарагандан кийин 30-ноябрда өтөт. Шайлоо мажоритардык система боюнча өтөт: 90 депутат 30 көп мандаттуу округдан, ар биринен үчтөн шайланат. Орундардын бири аялдарга берилет. Талапкерлер саясий партиялар тарабынан же өзүн-өзү көрсөтүү жолу менен көрсөтүлүшү мүмкүн.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча, 2025-жылдын 1-октябрына карата республикада 4 миллион 287 миң шайлоочу катталган. Алдын ала тизмелер www.tizme.gov.kg порталында 8-октябрда жарыяланып, 14-октябрда шайлоо участкаларына жайгаштырылат. Шайлоого жарамдуу экениңизди онлайн, 1255 телефону, 119 номуруна SMS жөнөтүү же шайлоо участогу аркылуу текшерсеңиз болот.
Шайлоо алдындагы үгүт иштери 10-ноябрда башталып, добуш берүүгө бир күн калганда, 29-ноябрда саат 8:00дө аяктайт, сырттан добуш берүүгө арыздар 28-ноябрга чейин кабыл алынат.
Шайлоонун жыйынтыгы 14-декабрга чейин чыгарылып, расмий жарыяланат.